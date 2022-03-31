جهود كبيرة لإنقاذ مصريين من الإعدام بالخارج.. نقابة العاملين تكشف التفاصيل.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أن هناك 2 من المصريين معرضين للإعدام في الخارج، مؤكدا أن هناك مصري مسجون في مكة المكرمة من 2015، ولكن في حاجة إلى دفع دية 3 ونص مليون ريال.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، ان المصري الثاني المحتجز، لا بد من دفع كفالة 4 مليون ريال، مشيرا إلى أن نقابة العاملين بالخارج قاموا بإصدار رقم حسابي لكل شخص لجمع التبرعات لهم بشكل قانوني.

فيما أكد محمود شكل، منسق عام نقابة العاملين بالخارج، أن هناك مبادرة تمت لإخلاء طرف المصريين المحتجزين، منوها إلى أنه نجحنا حتى الأن في تجميع جزء كبير من الدية تقترب 3 مليون ريال في فترة زمنية قصيرة في 5 أيام .

وأشار منسق عام نقابة العاملين بالخارج إلى أن الناس بالخارج على قلب رجل واحد لإنقاذ هذين الشابين.

