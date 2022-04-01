الجمعة الأخيرة من شعبان.. الأوقاف ترفع شعار كيف نستقبل رمضان.. والإفتاء تستطلع هلال الشهر الكريم 2022

الجمعة الأخيرة من شعبان

الإفتاء تستطلع هلال رمضان مساء اليوم

الأوقاف ترفع شعار كيف نستقبل الشهر الكريم

افتتاح 87 مسجدًا جديداً بالمحافظات

ينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة المصرية شعائر صلاة الجمعة، غداً، وذلك تزامناً مع الجمعة الأخيرة من شهر شعبان من رحاب مسجد السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) بمدينة السادس من أكتوبر.

كيف نستقبل الشهر الكريم

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة، تحت عنوان: "كيف نستقبل الشهر الكريم".

وتبدأ شعائر الصلاة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ علي محمود شميس، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

فيما تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء غد الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

ويحضر الحفلَ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبًا عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن شيخ الأزهر، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وأعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتي الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

وصرح الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية - بأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإعلان دار الإفتاء فيما يتعلق بالرؤية الشرعية لأهلَّة الشهور الهجرية وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدد؛ تجنبًا لحدوث أي بَلبلة قد تحدث بين الناس جراء ذلك.

افتتاح 87 مسجدًا جديداً

كما تفتتح وزارة الأوقاف، غداً، 87 مسجدًا، منها 72 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 15 مسجدًا صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 864 مسجدًا ، منها 730 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 134 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف الجيزة

1. السيدة خديجة – غرب سوميد – الحي المتميز أكتوبر

2. الشربتلي – 6 اكتوبر

3. الدجوي – جامعة نوال الدجوي 6 أكتوبر

4. النور – بيفرلي هيلز – الشيخ زايد – 6 أكتوبر

5. الرحمن – التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر

6. محمد إسماعيل – عواجة – الجملة - العياط

7. الحاج طه العجيمي – عزبة عبد الحكيم - العياط

8. الرحمن – عزبة الجبلاوي - الصف

9. العتيق - الحارة – الواحات البحرية



مديرية أوقاف البحيرة

10. الوالدين- منشية الأوقاف – دمنهور شرق

11. نور الإسلام – العكريشة – كفر الدوار

12. علي خنيسه – الجرادات – أبو حمص

13. النقراش - أبو الخزر - أبو حمص أول

14. روضه خيري - بلقطر الشرقية- أبو حمص

15. العمري – قراقص – مركز دمنهور

16. سعد الخبيري - عثمان الحبشي

17. توفيق نعيم – العمرية - دمنهور

18. السلام – الكوم الأخضر – حوش عيسى

19. الست هانم عبده – كفر السابي – شبرا خيت

20. الصالحين – كوبري صالح تروجي

21. عزبة غزال – لقانه – شبراخيت

22. قرية إبراهيم عبد الله - الدلنجات

23. الكبير – الأصلاب – شبرا خيت

24. سحالي المحطة – مركز أبو حمص

25. زكي أفندي البحرية - مركز أبو حمص



مديرية أوقاف المنوفية

26. شمس الدين – صفط جزام - مركز تلا

27. الفرقان – دراجيل - الشهداء

28. الهدى – امتداد شارع الجلاء – أشمون

29. غراب – عزبة أبو عوالي – أشمون

30. التقوى القبلي – كفر حمام – تلا

31. النصر – كفر بلمشط - منوف



مديرية أوقاف أسوان:

32. السيدة زينب – العقيبة – الحجز بحري وقبلي

33. الإمام الحسين – الشراونة- الحجز بحري وقبلي

34. الرحمن الرحيم – الصداقة القديمة - حي شرق

35. فاطمة الزهراء – المويسات- البصيلية قبلي

مديرية أوقاف الإسكندرية

36. الحسين – أرض زيد – المهاجرين - الرمل



مديرية أوقاف أسيوط:

37. عباد الرحمن – العوامر – مركز ديروط

38. الرحمة الطامية – قرية مسارة – مركز ديروط

39. الرحمة – مير – القوصية

مديرية أوقاف الغربية

40. الرحمن – عزبة شعيب - طنطا

41. الروضة – بلاي - السنطة

42. مصطفى البطرويشي- الشناوي – شوني - طنطا



مديرية أوقاف كفر الشيخ:

43. محمد سيد أحمد غريب

44. العامر بالله – المرابعين - كفر الشيخ شرق

45. المستشار محمد فرج – أبو بسيوني – سيدي سالم غرب

46. طابا الجديد 4 – قرية الفيروز – الرياض شرق

47. الشنايقة - قرية محلة دياي - دسوق قبلي



مديرية أوقاف الفيوم:

48. الزيتون – طبهار - ابشواي

49. علواني – حشمت - اطسا

50. عباد الرحمن – عزبة جمال قنديل – مركز الفيوم

51. ولي الصالحين – خلف مركز الشرطة - طامية

52. ذو النورين – فيد يمين

53. المعلق - هوارة المقطع - م الفيوم

54. آل صميدة - إدارة شمال

55. ضيوف الرحمن - قلمشا - اطسا شرق

56. الإصلاح والتقوى - سرسنا طامية

57. أبو بكر الصديق - عزبة جيره - سنرو - ابشواي

58. مسجد زاوية الرمادي - العجميين

59. التقوى - الروضة - طامية



مديرية أوقاف القليوبية

60. البحري الشامخية - بنها

61. نصر الإسلام – القلج - الخصوص



مديرية أوقاف الأقصر

62. التوحيد – اللاقالته - القرنة

63. الشهداء – الحسينات شرق - الطود

64. الشهيدة المهندسة منى الخضري – اصفون - اسنا

65. أبو حروقه – نجع أبو حروقه - الطود

66. نجع الوحدة – نجع الوحدة - الطود



مديرية أوقاف الإسماعيلية

67. كسفريت - فايد

68. التوبة - البعالوة



مديرية أوقاف سوهاج

69. السلام مدينة دار السلام – دار السلام



مديرية أوقاف المنيا

70. الجديد - عزبة الشهيد رمضان - قرية العقلية - العدوة



مديرية أوقاف الدقهلية

71. القهوجي - مدينة المنصورة

72. الكبير - منشأة عبد النبي - م أجا



ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أسد بن الفرات - الدقي

2. خالد بن الوليد – الكت كات -إمبابة



مديرية أوقاف قنا

3. أبو بكر الصديق – كوم سمهود – أبو تشت

4. التقوى – نجع العرب – عزبة جبريل – كوم عمران -مركز قنا

5. التوحيد – الحج سلام - فرشوط



مديرية أوقاف البحيرة

6. قادوس البحري- إيتاي البارود أول

7. قرية سعيد - ديروط

8. القبلي – دمتيوه نفرها – مركز دمنهور

9. سطح الدهب – دمنهور شرق

10. الرحمة الرئيسي ( الكبير ) - بغداد - بدر



مديرية أوقاف أسوان

11. المجمع الإسلامي - السباعية



مديرية أوقاف الغربية

12. عباد الرحمن - ميت ميمون - السنطة



مديرية أوقاف القليوبية

13. عمر بن الخطاب - دملو - بنها أول



مديرية أوقاف المنوفية

14. الأشبكية - منوف



مديرية أوقاف الفيوم

15. النور - الهيشة - اطسا شرق