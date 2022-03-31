بايدن: الزيادة في أسعار الغاز الأمريكي يرتبط مباشرة بالأزمة الروسية الأوكرانية

ربط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الزيادة في أسعار الغاز الأمريكي مباشرة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال بايدن -في كلمة له اليوم/ الخميس/ في البيت الأبيض نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إن متوسط ​​سعر الغاز في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 4.20 دولار أو 4.22 دولار للجالون، بعدما كان سعره 3.30 دولار في بداية العام.

وأوضح بايدن أن "السبب في ذلك حرب بوتين، والآن لم يعد الكثير من الناس يشترون النفط الروسي في جميع أنحاء العالم، لقد حظرت استيراد النفط الروسي هنا في أمريكا".

وأضاف بايدن أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس دعوا إلى ذلك وأيدوه، قائلاً إنه كان "الشيء الصحيح الذي يجب فعله لكنني قلت في ذلك الوقت إنه سيكون له ثمن".

وتابع بايدن "مع خروج النفط الروسي من السوق العالمية، انخفض ​​المعروض من النفط وارتفعت الأسعار".