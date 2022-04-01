رامي رضوان يعلن أطول يوم صيامًا فى رمضان

قال الإعلامي رامي رضوان، إن أقصر ساعات الصوم فى شهر رمضان، سيكون أول أيام شهر رمضان، و أطول يوم سيكون آخر أيام شهر رمضان.

وأضاف رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي"، المذاع على قناة دي إم سي، أن دول جزر القمر، ستكون من الدول التى سيكون بها ساعات الصوم قليلة، معلقًا :" اللى عايز يحجز ويسافر".

وقد قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن عدد ساعات صوم شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي 1443، تصل هذا العام في أول أيام الشهر، الموافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، ل 14 ساعة و19 دقيقة، وستزيد تدريجيا إلى أن تصل في آخر أيامه إلى 15 ساعة و16 دقيقة.

وأضاف القاضي أن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر، واليوم الأخير سيكون الأطول في الشهر بفارق زمني يصل إلى 57 دقيقة.

وأوضح أن شهر رمضان المبارك يشهد تفاوتا في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات وبعضها، ونظرا لأننا نتجه ناحية فصل الصيف فبطبيعة الحال نجد أن أول يوم في رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هو الأطول، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي حيث أن الموقع الجغرافي يحدد طول اليوم والليل لكل موقع.

وأكد أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أثبتت أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما.. لافتا إلى أن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة الثامنة و 25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).

