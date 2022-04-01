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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليثي: سيتم النزول كل يوم قبل الفطار والطواف بكل محافظات

عمرو الليثي
عمرو الليثي

قال الإعلامي عمرو الليثي، ان برنامج واحد من الناس  سيقدم خدمات رائعة للمشاهدين حيث سيتم النزول كل يوم قبل الفطار والطواف في كل محافظات وشوارع مصر .
 

وأضاف الليثي خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " الحياه اليوم " المذاع على قناة الحياه، أن البرنامج يعمل على انتقاء الناس بشكل عشوائي لتلبية رغباتهم بشكل فوري.
 

واوضح الليثي  بيكون معانا عربيات محملة بأجهزة كهربائية واموال كبيرة ويتم إيقاف الناس لتحقيق امنيتهم في التو واللحظة. 

 

وتابع الليثي أن الهدف من البرنامج  جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس، مشيرا انه تم  الذهاب الي بورسعيد والصعيد وبحري .
 

عمرو الليثي واحد من الناس قناة الحياة الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس شهر رمضان الحياه اليوم

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