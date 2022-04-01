الأرصاد: اعتبارا من اليوم نشهد ارتفاعات ملحوظة بـ درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت على مدار هذا الأسبوع ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، لكن اعتبارا من اليوم ستكون ارتفاعات درجات الحرارة ملحوظة، وستزيد عن الأمس بما يتراوح بين 4 و6 درجات على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرةً إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية، وهي شديدة الحرارة وتعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن الطقس خلال فترات النهار سيكون حارا، وسيكون باردا في فترات الليل، مع وجود فارق كبير بين القيم العظمى والصغرى يصل إلى أكثر من 15 درجة مئوية، بالإضافة إلى أن اليوم شهد شبورة مائية تكونت في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت، أن هذه الشبورة المائية ستبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، لكن ستتكون أتربة عالقة في ساعات النهار، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، إضافة إلى نشاط للرياح في أقصى غرب البلاد مثل مطروح والسلوم، وسيكون مثيرا للرمال والأتربة.

وأوضحت: "بدأنا من اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وذروة الارتفاعات ستكون غدا، بما يتوافق مع بداية شهر رمضان، وغدا سيكون الطقس شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، لكن نسب الرطوبة منخفضة، وبالتالي فإن الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون كبيرا، على أن نبتعد عن أشعة الشمس وتناول المرطبات والسوائل في فترة السواحل والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة".



