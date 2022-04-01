عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: اعتبارا من اليوم نشهد ارتفاعات ملحوظة بـ درجات الحرارة

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت على مدار هذا الأسبوع ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، لكن اعتبارا من اليوم ستكون ارتفاعات درجات الحرارة ملحوظة، وستزيد عن الأمس بما يتراوح بين 4 و6 درجات على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرةً إلى أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية وصحراء شبه الجزيرة العربية، وهي شديدة الحرارة وتعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

 

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن الطقس خلال فترات النهار سيكون حارا، وسيكون باردا في فترات الليل، مع وجود فارق كبير بين القيم العظمى والصغرى يصل إلى أكثر من 15 درجة مئوية، بالإضافة إلى أن اليوم شهد شبورة مائية تكونت في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

وتابعت، أن هذه الشبورة المائية ستبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس، لكن ستتكون أتربة عالقة في ساعات النهار، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، إضافة إلى نشاط للرياح في أقصى غرب البلاد مثل مطروح والسلوم، وسيكون مثيرا للرمال والأتربة.

 

وأوضحت: "بدأنا من اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وذروة الارتفاعات ستكون غدا، بما يتوافق مع بداية شهر رمضان، وغدا سيكون الطقس شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، لكن نسب الرطوبة منخفضة، وبالتالي فإن الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون كبيرا، على أن نبتعد عن أشعة الشمس وتناول المرطبات والسوائل في فترة السواحل والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية، لأن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة".

 


 

أرصاد درجات الحرارة اشعة الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات إعادة مباراة مصر و السنغال

رسميًا .. إيقاف مباريات الدوري الإنجليزي لإفطار الصائمين

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مواعيد جديدة في رمضان لـ 15 جهة حكومية وخاصة

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

ترشيحاتنا

"رمضان موسم تعافي"| فيديو توعوي لـ صندوق مكافحة الإدمان ..شاهد

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

مكافحة الإدمان : رصد مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في دراما رمضان 2022

النفط يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في عامين

النشرة الدينية.. طرق إثبات دخول شهر رمضان وأهم أحكام كفالة الطفل

هاري كين ومدرب أرسنال الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال الشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ يوتيرن وقنوات عرضه

فيديو

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

مرتضى منصور يرد على العضوة صاحبة الشعر الأحمر.. فيديو جراف

هل يلعب منتخب مصر في كاس العالم؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ