سياحة أوغندا تكشف عن العلامة التجارية الجديدة للوجهة في الإمارات

أطلق مجلس السياحة الأوغندي (UTB) ، منظمة تسويق الوجهات التابعة لحكومة أوغندا، علامته التجارية الجديدة للوجهة "اكتشف أوغندا، لؤلؤة أفريقيا"، كجزء من حدث سياحي وإعلامي أقيم في أحد منتجعات دبي.

وتم الإطلاق بحضور توم بوتيم، وزير السياحة الأوغندي ، وأدى إلى أن تصبح الإمارات العربية المتحدة أول سوق دولي يشهد إطلاق العلامة التجارية الجديدة والمحسّنة لأوغندا.

شهد هذا الحدث إقبالًا مثيرًا للإعجاب مع أكثر من 90 من أصحاب المصلحة الرئيسيين في الصناعة والمهنيين والإعلاميين ومدونين السفر الذين توافدوا من جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لمعرفة المزيد عن الوجهة الإفريقية المثيرة للاهتمام.

وقال توم بوتيم ، وزير السياحة والحياة البرية والآثار في أوغندا، متحدثًا في حفل الإطلاق ومترئساً وفدًا من مسؤولي السياحة والمهنيين الرئيسيين من صناعة السياحة الأوغندية: "إن أوغندا متحمسة للغاية لإطلاق العلامة التجارية المعاد تطويرها وعروض السفر المثيرة، ويسعدنا أن نفعل ذلك هنا في دبي، حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج المجاورة من الأسواق السياحية ذات الأولوية لأوغندا. ومن خلال جهودنا الترويجية المستمرة في المنطقة والمشاركة في إكسبو 2020 دبي على مدار الأشهر الستة الماضية، قمنا بتطوير الشبكات والعروض اللازمة لضمان وضع أوغندا كوجهة لقضاء العطلات الأولى للمسافرين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الذين يسعون إلى تجارب جديدة وفريدة من نوعها. "

وأضافت ليلي أجاروفا، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة الأوغندي: "يسعى الوعد الجديد للعلامة التجارية إلى إعادة التأكيد على المجموعة النادرة والثمينة من مناطق الجذب السياحي في أوغندا والتي يمكن العثور عليها جميعًا في وجهة واحدة، والمبنية على أساس ركائز الاستدامة والوضوح والاتساق والتعاون والتمكين. وتحقيقا لهذه الغاية، فإننا نستهدف المسافرين، وليس السياح، المستعدين لاستكشاف أوغندا على أساس اهتماماتهم الشخصية ".

أوغندا هي موطن لمجموعة من تجارب الأحلام التي لا يمكن تجربتها مجتمعة في أي بلد آخر على وجه الأرض. وتشمل هذه تجارب السفاري أهم خمسة حيوانات وهي الفهد والأسد والجاموس ووحيد القرن والفيل، بالإضافة إلى رحلات الغوريلا الجبلية، ورحلات الشمبانزي، والرحلات النهرية في منبع نهر النيل وعدد لا يحصى من أنشطة المغامرات والحركة مثل ركوب الرمث في المياه البيضاء، والقفز بالحبال وتسلق الجبال وغيرها الكثير.

وإضافة إلى إطلاق الوزير بوتيم الفيديو الترويجي الجديد، تضمن الحدث أيضًا عروض الرقص التقليدي، وفعالية تذوق القهوة الأوغندية، وبرنامج حواري مع سكان دبي الذين زاروا أوغندا سابقًا، والإعلان عن ثلاثة صناع محتوى مؤثرين تم ترشيحهم كسفراء لأوغندا ، وسوف يقوموا بزيارة أوغندا في الأشهر المقبلة للاستمتاع بأفضل ما يمكن أن تقدمه الوجهة.

تتمتع أوغندا برابط طيران مباشر استثنائي بينها وبين الإمارات، حيث تقوم الخطوط الجوية الأوغندية بتسيير 4 رحلات أسبوعياً من دبي، بالإضافة إلى طيران الإمارات التي تسير 5 رحلات أسبوعيًا، وتسيّر فلاي دبي رحلات يومية من دبي، وتسيّر العربية للطيران رحلات يومية من الشارقة.

باستخدام مجموعة واسعة من شركات النقل وخيارات الطيران المتاحة، أطلق مجلس السياحة الأوغندي عددًا من الشراكات والأنشطة في المنطقة لضمان تمتع المسافرين الإماراتيين والخليجيين بتجارب عطلة مفيدة في لؤلؤة إفريقيا المذهلة. كما تم إنشاء باقات العطلات الخاصة لشهر رمضان وعطلة عيد الفطر وطوال موسم الصيف.