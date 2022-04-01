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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"العربية" تذيع مشاهد حصرية من قلب ساحة المعركة في كييف.. فيديو

صدى البلد

عرضت فضائية "العربية"، مقطع فيديو من قلب ساحة المعركة بالعاصمة الأوكرانية كييف.


وقال مراسل العربية، إنهم متواجدين داخل قرية ديميتريفكا، التي تعرضت للقصف العنيف بالأمس، من قبل الجيش الروسي.


وأوضح الفيديو، فوارغ الذخائر التي تم إطلاقها بالأمس خلال المعركة، بالإضافة إلى بعض القنابل المتواجدة في المكان.

وفي سياق آخر، أعرب مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، عن أسف بروكسل لقرار موسكو بفرض حظر سفر على عدد من ممثلي قيادة الاتحاد والدول الأعضاء، إلى روسيا.

 

وقال بوريل، في تغريدة عبر "تويتر": "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار السلطات الروسية منع عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم مسؤولون من الاتحاد والدول الأعضاء، وكذلك أعضاء في البرلمان الأوروبي وممثلو البرلمانات الوطنية، من دخول روسيا رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي".
 

العاصمة الأوكرانية الجيش الروسى الاتحاد الأوروبي اخبار التوك شو روسيا

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