عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعادة 3 مباريات في تاريخ تصفيات كأس العالم.. فيديو

صدى البلد

عرضت قناة العربية تقريرا عن المباريات التي تم إعادتها في تصفيات المونديال، بعد تقدم الجزائر بطاب رسمي لإعادة مباراة الكاميرون بعد الأخطاء التحكيمية من بكاري جاساما، ومحاولة مصر إقناع الفيفا بإعادة المباراة بسبب الشغب الجماهيري.

وكشف التقرير أنه تم إعادة 3 مباريات فقط  في تصفيات المونديال، الأولي بين مصر وزيمبابوي عام 1994، بعد إلقاء طوبة على مدرب زيمبابوي من الجماهير.
 

والمباراة الثانية في تصفيات 2006 بين البحرين وأوزباكستان نتيجة لخطأ تقني من الحكم بعدم إعادة ركلة جزاء لازوباكستان.

والمباراة الثالثة تعود لتصفيات 2008، بين جنوب إفريقيا والسنغال بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لجنوب أفريقيا وعاقبته الفيفا بالإيقاف عن التحكيم مدى الحياه لثبوت تورطه بمراهنات.

جنوب افريقيا كأس العالم القارة الافريقية تصفيات كأس العالم شغب الجماهير أخطاء التحكيم الأخطاء التحكيمية تصفيات المونديال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية : تعذر رؤية هلال شهر رمضان 2022

5 دول تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

بدلا من إيران.. فيفا يحسم الجدل بشأن مشاركة مصر في كأس العالم

كل سنة وأنتم طيبين.. ظهور هلال شهر رمضان في السعودية

متحدثة بلسان العرب.. شريهان تشارك فى حفل قرعة كأس العالم قطر 2022

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

بعد قليل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان في احتفال رسمي

ترشيحاتنا

قرعة كأس العالم .. قطر تختار "لعّيب" تعويذة رسمية لـ مونديال 2022

أركان الصيام .. وحكم من نسي عقد النية قبل أذان الفجر

مونديال استثنائي.. أمير قطر: كأس العالم أول حدث يجمع الناس منذ كورونا

أمين "البحوث الإسلامية": إكرام الأيتام منزلة رفيعة ومكانة عظيمة عند الله

البحوث الفلكية : سحب ملوثات تعيق رؤية هلال رمضان 2022

يوم اليتيم 2022 .. علي جمعة يحذر من فعل يقع فيه الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم اليتيم.. كيف تحولت دعوة للخير لحدث عالمي.. ولماذا الجمعة الأولى من إبريل؟

وزير الدفاع:مصر تحتاج إلى جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلوا فى كافة الميادين

نادين فى حوارلـ صدى البلد : خضعت لـ كورس فى الرسم بسبب "مين قال".. ووافقت على العمل قبل قراءته .. وأتابع سويتس وبطلوع الروح في رمضان

فى عيد ميلاد جومانا مراد .. فقدت ابنتها وعشقها لمصر جعلها تتقن اللهجة

فيديو

تفاصيل مرعبة.. أب يقتل ابنه الرضيع بحجة إخراج الجن ويذبح زوجته

"سمير بيكلم مين".. سمير صبري يشارك في رمضان 2022

إجراءات ومصاريف تسجيل عقار أو أرض بسند وضع اليد

الأرصاد تكشف درجات الحرارة أول أيام رمضان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

اﻟﻤﺰﻳﺪ