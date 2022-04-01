إعادة 3 مباريات في تاريخ تصفيات كأس العالم.. فيديو

عرضت قناة العربية تقريرا عن المباريات التي تم إعادتها في تصفيات المونديال، بعد تقدم الجزائر بطاب رسمي لإعادة مباراة الكاميرون بعد الأخطاء التحكيمية من بكاري جاساما، ومحاولة مصر إقناع الفيفا بإعادة المباراة بسبب الشغب الجماهيري.

وكشف التقرير أنه تم إعادة 3 مباريات فقط في تصفيات المونديال، الأولي بين مصر وزيمبابوي عام 1994، بعد إلقاء طوبة على مدرب زيمبابوي من الجماهير.



والمباراة الثانية في تصفيات 2006 بين البحرين وأوزباكستان نتيجة لخطأ تقني من الحكم بعدم إعادة ركلة جزاء لازوباكستان.

والمباراة الثالثة تعود لتصفيات 2008، بين جنوب إفريقيا والسنغال بعد احتساب الحكم ركلة جزاء لجنوب أفريقيا وعاقبته الفيفا بالإيقاف عن التحكيم مدى الحياه لثبوت تورطه بمراهنات.