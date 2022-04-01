في مصر وبس.. مسئولو دير مارجرجس بالدقهلية يعلقون فانوس رمضان

علق مسؤلى دير مارجرجس بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة لافتة تهنئة للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه قال القمص مكارى غبريال بولس وكيل دير مارجرجس بميت دمسيس، إنه وشعب الكنيسة يهنئون المسلمين بقدوم شهر رمضان الكريم .

كما قام القمص مكارى غبريال بتعليق فانوس رمضان بجوار الدير وسط حالة من السعادة والبهجة والتمنيات بشهر كريم.

الجدير بالذكر أن ذلك ليس غريب على أهالى قرية ميت دمسيس والتى تسمى بقرية " الوحدة الوطنية " أو قرية التسامح والسلام " والتى تضرب أروع الأمثلة للوحدة الوطنية فهى تحتضن المسجد والكنيسة حيث نجد مسجد الصحابى الجليل محمد بن أبى بكر الصديق المقابل لكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والذى لا يفصل بينهما سوى شارع لا يتعدى الخمسة أمتار .

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