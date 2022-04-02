برلماني: يجب وضع أعمال الدراما الرمضانية تحت المجهر لرصد التجاوزات

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أنه يوجد استعدادات مقدرة من جانب الأعلى للإعلام بشأن متابعة الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال شهر رمضان الكريم، منوها أن هذه المتابعة تأتي عن طريق لجان تم تشكيلها لرصد المخالفات والتجاوزات التي تتواجد بأعمال الدراما الرمضانية.



وتابع البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن المشاهد والمواطن المصري له حقوق يجب أن يتم استيفاؤها في هذه الإهمال ، وابسط هذه الحقوق ان لا يتعرض لمشاهد بذيئة ومبتزلة، لا ترقى للأخلاق والعادات والتقاليد المصرية التي ترسخنا عليها واعتمدنا عليها في تربية أولادنا، لذلك وضع أعمال الدراما الرمضانية تحت مجهر الدولة لرصد المخالفات أمر في غاية الأهمية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الالتزام بالكود الأخلاقي والمعايير المهنية والآداب العامة واحترام عقل المشاهد بما يتناسب مع أخلاقيات المجتمع.