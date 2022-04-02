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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 مواجهات نارية لفريق ليفربول محليا وبدورى أبطال أوروبا

محمد صلاح
محمد صلاح

يلتقي فريق ليفربول نظيره فريق واتفورد ظهر اليوم السبت على ملعب آنفيلد في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق واتفورد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت علي أن يتم إذاعتها على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

 

ويتصدر فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

 

ويواجه اليوم السبت فريق ليفربول نظيره فريق واتفورد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي على أن يخوض الريدز مباراته في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا البرتغالي يوم الأربعاء المقبل.

 

ويلتقى فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي يوم 10 أبريل الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في صراع صدارة ترتيب جدول البريميرليج بينما يلتقي مجددا فريق الريدز مع بنفيكا يوم 13 أبريل الجاري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

 

 وفي يوم  16 أبريل الجاري يعود فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي لكن هذه المرة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي على أن يخوض مباراة قوية أمام مانشستر يونايتد يوم 19 أبريل الجاري في إطار منافسات بطولة البريميرليج.

 

ويخوض فريق ليفربول مباراة أمام إيفرتون يوم 24 أبريل الحالي فيما يواجه فريق نيوكاسل يوم 30 أبريل أيضا في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وواتفورد علي النحو التالي:



مانشستر سيتي 70 نقطة
ليفربول 69 نقطة 
تشيلسي 59 نقطة 
أرسنال 48 نقطة 
توتنهام 51 نقطة 
مانشستر يونايتد 50 نقطة 
وست هام 48 نقطة 
وولفرهامتون 46 نقطة 
أستون فيلا 36 نقطة
ليستر سيتي 36 نقطة 
ساوثهامبتون 35 نقطة 
كريستال بالاس 34 نقطة
برايتون 33 نقطة 
نيوكاسل 31 نقطة
برينتفورد 30 نقطة 
ليدز يونايتد 29 نقطة
إيفرتون 25 نقطة 
واتفورد 22 نقطة
بيرنلي 21 نقطة 
نورويتش 17 نقطة 


كان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي كشف موقف ترنت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للريدز من المشاركة في مباراة واتفورد.

وقال كلوب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي قبل اللقاء :  تدرب أرنولد أمس على أجزاء، وتدرب بشكل كامل اليوم، لقد أراد اللعب مع منتخب إنجلترا لكنه لم يستطع.

وأضاف: الإصابات ليست خطيرة في بعض الأحيان، من الممكن أن يشارك ألكسندر آرنولد اليوم السبت أمام واتفورد وهذا يعتمد على ما يفعله في التدريبات، يجب أن يكون على ما يرام جسديًا، سأتخذ القرار بشأن مشاركته، أعتقد سيكون جاهزًا لمباراة مانشستر سيتي.

وواصل: مانشستر سيتي لعب قبل ليفربول في معظم الأوقات، هذه المرة نلعب قبل مباراتهم، لكني لا أهتم كثيرًا ويمتلك واتفورد مديرًا فنيًا ذا خبرة وموهبة كبيرة، علينا أن نكون على علم بذلك.
 

صلاح وماني


وعن مدى تأثير عدم التأهل إلى كأس العالم على محمد صلاح: اللاعب يريد الفوز مرة أخرى، ستكون رغبته الآن أكبر من أي وقت مضى إنه شخص ذكي جدًا، وهو يعلم أن السنغال منتخب صعب حقًا في الوقت الحالي، ولديهم جيل جيد وأنا سعيد حقًا لساديو ماني، لا أعتقد أن تصويب الليزر على صلاح في ركلات الترجيح كان رائعًا.

واسترسل: الأمر مختلف عندما يكون زميلان في مثل هذه المباراة الكبيرة السنغال ضد مصر ضد بعضهما البعض، لكنهما من أفضل المحترفين، الأمر عاطفي، لكن الثنائي سيتعامل مع ذلك بالطريقة الصحيحة.

وحول مواجهة واتفورد: “إذا اعتبرنا أنها مباراة سهلة، فلن يكون لدينا الكثير من النقاط كما نمتلك الآن، نفس الشيء مع مانشستر سيتي والشيء الجيد هو أن ليفربول لا يهتم أبدًا بمركزه في الدوري ويجب أن نفاجئ واتفورد بقوة، مواجهات هذا الأسبوع ليست سهلة لمان سيتي أو لنا، بيرنلي هو أخر فريق تريد مواجهته.
 

 

 

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