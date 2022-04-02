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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهني تشعل التيك توك بالرقص مع أكرم حسني.. فيديو

صدى البلد

نشرت الفنانة هنادي مهنى فيديو جديد برفقة النجم أكرم حسني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام".

وظهرت هنادي مهنى وهي ترقص مع أكرم حسني وعلقت قائلة: مين هيعمل أحلي تيك توك عشان يحضر معانا التصوير؟

هنادي مهنا عن مسلسل مكتوب عليا: متعوب فيه بيتعمل بكل حب

هنادي مهنا: تخوفت من شخصية سلمى في مكتوب عليا


يذكر أنه قد روجت الفنانة هنادي مهنى لمسلسل “مكتوب عليا” المقرر عرضه في رمضان 2022، بصورة من كواليس التصوير مع بطل العمل أكرم حسني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت هنادي مهنا، صورة مع بطل المسلسل أكرم حسني، وشوقت جمهورها وكتبت: “مكتوب عليا رمضان ٢٠٢٢ ".

وجاء التعاقد مع هنادى مهنى للمشاركة فى بطولة العمل بعد اعتذار الفنانة ريم مصطفى عن القيام بالدور، وتعاقدها على عمل درامى آخر.

وتلعب الفنانة هنادى مهنى داخل الأحداث شخصية الفتاة التى يقع فى حبها الشخصية التى تلعبها بطل العمل أكرم حسنى من طرف واحد، حيث أنها لا تبادله نفس الشعور .

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