ماني بديلا.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة واتفورد، المقرر لها في تمام الواحدة والنصف ظهرا، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة واتفورد، تواجد النجم المصري محمد صلاح، بينما يجلس السنغالي ساديو ماني على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - جونز - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - فيرمينو.

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز على واتفورد في مباراة اليوم، وخطف صدارة الدوري الإنجليزي “مؤقتا” من مانشستر سيتي.

وخاض فريق ليفربول 29 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 21 لقاءً وتعادل في 6 مناسبات، وخسر في مواجهتين.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 70 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز الـ 18 بـ 22 نقطة.