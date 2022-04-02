عبد المحسن سلامة: مصر تساند أشقائها بالسودان لعبور المرحلة الانتقالية

قال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه تابع باهتمام تصريحات الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة فى السودان بشأن وجود 4 مليون مواطن سودانى يعيشون على أرض مصر .

وأكد عبد المحسن سلامة ، خلال حواره لبرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن مصر تساند السودان وتستضيف أشقائنا السودانيين لعبور المرحلة الانتقالية هناك بإجراء الانتخابات فى السودان.



وعن هدف زيارة رئيس مجلس السيادة فى السودان إلى مصر ، نوه عبد المحسن سلامة انها تأتى فى دور دعم اللامحدود للدولة السودانية بوجود شبكة موحدة للتوصيل الكهربائى بإجمالى 80 ميجاوات ومن المقرر ان يرتفعوا لـ 200 ميجاوات ودعم التبادلات الاقتصادية .

