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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يتقدم على واتفورد بهدف «جوتا» في الشوط الأول .. فيديو

ليفربول ضد واتفورد
ليفربول ضد واتفورد

تقدم فريق ليفربول على ضيفه واتفورد بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

جاء هدف الهدف من كرة عرضية أرسلها جو جوميز من الجانب الأيمن قابلها البرتغالي دييجو جوتا برأسه قبل خروج حارس واتفورد، لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة من اللقاء.

ولم تتح أي فرص خطيرة للنجم المصري محمد صلاح في الشوط الأول.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - جونز - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - فيرمينو.

ويستهدف ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز على واتفورد في مباراة اليوم، وخطف صدارة الدوري الإنجليزي “مؤقتا” من مانشستر سيتي.

وخاض فريق ليفربول 29 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 21 لقاءً وتعادل في 6 مناسبات، وخسر في مواجهتين.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 70 نقطة، بينما يتواجد واتفورد في المركز الـ 18 بـ 22 نقطة.

ليفربول واتفورد الدوري الإنجليزي جوتا محمد صلاح

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