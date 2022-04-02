بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يهزم واتفورد بثنائية وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره واتفورد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أحرز البرتغالي ديوجو جوتا هدف ليفربول الأول من رأسية رائعة في الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وأضاف البرازيلي فابينيو هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء سددها قوية على يمين حارس واتفورد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا وغادر بديلا لـ ساديو ماني في الدقيقة 69.

وظهر علامات الحزن والغضب على محمد صلاح أثناء استبداله بسبب عدم التسجيل في شباك واتفورد، وأيضا تأثره بضياع حلم التأهل إلى كأس العالم رفقة منتخب مصر.

وبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جوميز - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - جونز - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح - جوتا - فيرمينو.

ترتيب ليفربول وواتفورد:

بتلك النتيجة يصل ليفربول إلى النقطة 72 في صدارة الدوري الإنجليزي “مؤقتا” وبفارق نقطتان عن مانشستر سيتي الذي تراجع إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ 18.