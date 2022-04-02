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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد إعادة افتتاحه أمام المصلين.. ساحة مسجد الحسين بعد تطويرها |فيديو

مسجد الحسين
مسجد الحسين

أدى العشرات من المصلين اليوم صلاة التراويح في مسجد الحسين بعد أن شهد أعمال التطوير الفترة الماضية وأعيد افتتاحه اليوم أمام المصلين.

وجذبت الساحة الجديدة لمسجد الحسين العشرات مع قدوم شهر رمضان المبارك.

صلاة الترويح في مسجد الحسين .. صور وفيديو

مسجد الإمام الحسين يتزين لاستقبال المصلين في صلاة التراويح الليلة


كانت قد قررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بمحافظة القاهرة، لحين انتهاء أعمال الترميم والصيانة التي تتم في المسجد، حيث يصعب خلال هذه الأعمال والصيانة على المصلين أداء الصلوات.

بني المسجد في عهد الفاطميين سنة 549 هجرية الموافق لسنة 1154 ميلادية تحت إشراف الوزير الصالح طلائع، ويضم المسجد 3 أبواب مبنية بالرخام الأبيض تطل على خان الخليلي، وبابًا آخر بجوار القبة ويعرف بالباب الأخضر.

كان المسجد عند نشأته ضريحًا متوسط المساحة، بناه «الصالح طلائع» من الحجر، واتخذ له 3 أبواب ومئذنتين وقبة واحدة علت الضريح، الذي يقال إنه ضم رأس الإمام الحسين، وقد روي المقريزي "أنه مع بداية الحروب الصليبية خاف حاكم مصر الخليفة الفاطمي على الرأس الشريف من الأذى الذي قد يلحق بها في مكانها الأول بمدينة عسقلان بفلسطين، فأرسل يطلب قدوم الرأس إلى مصر وحمل الرأس الشريف إلى مصر ودفن في مكانه الحالي واٌقيم الضريح عليه".

صلاة التراويح الحسين شهر رمضان المبارك عهد الفاطميين الصالح طلائع

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