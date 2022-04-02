عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مسجد الإمام الحسين يتزين لاستقبال المصلين في صلاة التراويح الليلة

مسجد الحسين
مسجد الحسين

أكدت وزارة الأوقاف أن مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، يتزين استعدادًا لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد هذا العام. 

وأوضحت أنه من المقرر أن تقام صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه اليوم، السبت، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده.

وقالت: “يتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل”. 

وأضافت وزارة الأوقاف: “نسأل الله العلي العظيم أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين”.

FB_IMG_1648895622825
FB_IMG_1648895622825
FB_IMG_1648895625406
FB_IMG_1648895625406
FB_IMG_1648895627863
FB_IMG_1648895627863

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال علام: فيفا يستدعي رئيس الاتحاد السنغالي للتحقيق ونثق في إعادة المباراة

لعدم ثبوت الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان

السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة القادمين لأداء العمرة بدون تصريح

تطورات جديدة.. اتحاد الكرة: نثق في إعادة مباراة مصر والسنغال

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

إعلان دار الإفتاء موعد أول أيام شهر رمضان .. بث مباشر

موعد أول أيام رمضان .. السبت أم الأحد | الإفتاء تحسم الجدل

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب في أول أيام رمضان| شاهد

ترشيحاتنا

في محاكمة كريم الهواري.. محامي المتهم يهاجم أسر الضحايا والمحكمة تعنفه

محلية البرلمان: قانون الإيجار القديم لن يتسبب في طرد أحد من سكنه

مفتي الجمهورية:15 جنيها الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

تطبيقات دينية علي الهاتف في رمضان .. إليك أبرزها

مرضى الكلى أبرزهم.. فئات ممنوعة من الصيام بتوصيات من وزارة الصحة

أكبر خسارة أسبوعية.. أسعار النفط اليوم السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأغرب.. كاهن يتسلق رأس فيل من أجل امتطائه|شاهد

لا يوجد جمهور.. مقطع فيديو يفضح رئيس صربيا خلال احتفال رسمي

أغرب تحدي.. امرأة تتناول 19 قطعة دجاج في دقيقة واحدة|فيديو

لقطة نادرة.. مصور يلتقط صورة من الأرض لرواد فضاء في السماء

فيديو

معجبون طالبوا بتسجيله كاملا.. أحمد سعد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم |فيديو

تفاصيل مثيرة في سقوط 4 أشخاص خطفوا تاجر أعلاف بالمنوفية.. فيديو جراف

غادة عادل: سيدة أربعينية ترفض الزواج قادتنى إلى أحلام سعيدة.. فيديو

صاحب اتيليه يصور النساء خلسة داخل البروفة .. ما قصته

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

اﻟﻤﺰﻳﺪ