مسجد الإمام الحسين يتزين لاستقبال المصلين في صلاة التراويح الليلة

أكدت وزارة الأوقاف أن مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، يتزين استعدادًا لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد هذا العام.

وأوضحت أنه من المقرر أن تقام صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه اليوم، السبت، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده.

وقالت: “يتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيهه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل”.

وأضافت وزارة الأوقاف: “نسأل الله العلي العظيم أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين”.

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