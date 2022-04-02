عن تطوير مسجد الحسين.. رئيس القطاع الديني بالأوقاف: الناس كانت تبكي فرحًا|فيديو

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف "الناس كانت زعلانة من غلق مسجد الحسين وطلبوا بالتجديد بعد شهر رمضان وطالما أن التطوير في يد القوات المسلحة فأنت في مأمن وأمان".



ووجه هشام عبد العزيز ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ التاسعة ” المذاع على قناة الاولى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على سرعة انتهاء اعمال الصيانة في وقت قياسي.

وأضاف أن المصلين كانوا يبكون فرحًا بعد افتتاح المسجد بسبب اعمال التطوير، حيث تمت إقامة اول صلاة تراويح به .

وكشف أن فاعليات رمضان هذا العام تختلف عن العام الماضي بعد إضافة خاطرة صلاة التراويح ودرس صلاة العصر .

