كائن متحمل فيه صلابة وليونة وأنوثة..إبراهيم عيسي يكشف سبب تقديس الهنود للبقر

تحدث الإعلامي إبراهيم عيسي، عن سر تقديس الهنود للبقرة، مضيفًا :"عيون البقر حزينة ولازم تكون حزينة.. كائن متحمل وكيانها فيه صلابة وليونة وأنوثة وتحمل وفيه شقاء".

وأوضح إبراهيم عيسي، خلال تقديمه برنامج "نجوم اف ام"،:" عندما اتأمل ملامح البقرة أشعر بالتقدير لها، ولا مانع من التصديق أن شعوبا كانت تقدسها لأنها تستاهل".

وأشار إبراهيم عيسي، إلي ان تقديس الهنود للبقرة ليس بالغريب بل هو رقي وإحترام، :" أنا الحقيقة أشك في عواطف الناس اللي بتسخر من تقدير الهنود للبقرة، واحنا في الحياة الفرعونية قدسنا البقرة لانها كانت شريك في الحضارة".

