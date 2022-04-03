أهمها الشوربة.. وجبات ينصح بتناولها في رمضان

قدمت الدكتورة سهام سوقية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعض الوجبات التي ينصح بتناولها في رمضان.

بعض الوجبات التي ينصح بتناولها في رمضان :

- سلطات الخُضار، مع الحرص على التّنويع فيها، وتجنّب السلطات المحتوية على المايونيز والكميّات العالية من الدّهون.



- الشّوربات الصّحية المُحضّرة بكميّات بسيطة من الدّهون الصحيّة، مثل شوربة العدس، وشوربة العدس بالخُضار، وشوربة الخُضار،وشوربة الفريكة، وشوربة الشّوفان من الحبوب الكاملة مع الخُضار، وشوربة الكينوا مع الخُضار.

- الأطباق المحتوية على النشويات من الحبوب الكاملة، مثل البرغل الأسمر، والأرز البنيّ، والقمح الكامل، والشوفان من الحبوب الكاملة، حيثتمنح هذه الأغذية الألياف الغذائيّة التي تساهم في تحقيق الشّعور بالشّبع لفترات أطول، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من الفيتاميناتوالمعادن ومضادات الأكسدة.



-البقوليّات واللحوم منخفضة الدهن، حيث تمنح هذه الأطعمة البروتين بشكل صحّي، وهي تساعد على الشعور بالشبع وخفض كميّاتالطّعام المتناولة.



- الوجبات المحضّرة بالخضروات، مثل الملفوف، ويُمكن استعمال حشوة من الفريكة أو الأرز البنيّ أو البرغل الأسمر بدلاً من الأرز الأبيض،والخضار المسلوقة، وصينيّة الدّجاج بالخُضار، وغيرها.