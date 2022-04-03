مقتل شخص وإصابة 31 إثر انفجار في ناد ليلي بأذربيجان .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد مقتل شخص وإصابة 31 إثر انفجار في ناد ليلي في أذربيجان .

وقع انفجارا في ناد ليلي في باكو عاصمة أذربيجان في ساعة مبكرة من صباح الأحد مما أدى إلى اندلاع حريق أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 31 نتج عن تسرب غاز وإن التحقيقات جارية.

ونقلت وكالة أسوشييتدبرس عن متحدث باسم وزارة الصحة قوله إن نحو 24 من المصابين نقلوا إلى المستشفيات معظمهم مصاب بحروق.



وقالت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن الإدارة إنه تم استدعاء أجهزة الطوارئ في البلاد للملهى في الساعة الثالثة صباحا وتم إخماد الحريق قبل أن ينتشر.