مؤتمر حاشد لمستقبل وطن بالإسكندرية لدعم مرشحيه بانتخابات الشيوخ

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحديقة أنطونيادس، وذلك في إطار دعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشهد المؤتمر حضورًا لافتًا من قيادات الحزب بالمركزية، على رأسهم النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب، إلى جانب النواب محمد الجارحي، ويحيى العيسوي، ورزق راغب ضيف الله، الأمناء المساعدين للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، فضلًا عن عدد من أعضاء مجلس النواب، ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز، أن الحزب يضع خدمة المواطن على رأس أولوياته دون تمييز حزبي أو سياسي، مشيرًا إلى أن أمانة الحزب بالإسكندرية نفذت أكثر من ألف فعالية خدمية في مختلف أنحاء المحافظة.

وأضاف: "الاختلاف في الرؤى لا يلغي المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، وحزب مستقبل وطن يعمل بروح وطنية خالصة لخدمة مصر".

ودعا عبدالعزيز المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن "كل صوت يمثل لبنة في صرح الاستقرار والتنمية"، مشددًا على أن مشاركة الجماهير ترسل رسالة قوية للعالم عن دعم الشعب المصري للدولة.

شدد النائب عبدالهادي القصبي، على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي المواطنين بأهمية المرحلة الحالية، مؤكدًا أن التصويت خطوة أساسية نحو استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، المبنية على أسس الديمقراطية والشفافية والمشاركة الشعبية.

ودعا النائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام المساعد للحزب، أبناء الإسكندرية إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع هو تجسيد لوعي المصريين وإدراكهم لأهمية المرحلة.

وفي السياق ذاته، أشار النائب يحيى العيسوي إلى أن حزب مستقبل وطن يُولي اهتمامًا بالغًا بالمحور الاجتماعي من خلال المبادرات المجتمعية، إلى جانب دعمه الكامل للدولة المصرية والرئيس السيسي على المستوى السياسي، موضحا أن الانفتاح السياسي وتعدد الرؤى الذي تشهده البلاد هو ثمرة توجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الدولة تتسع للجميع، وأن التعددية تعكس حيوية المشهد السياسي.

وأكد النائب محمد الجارحي الامين العام المساعد للحزب، أن "مستقبل وطن" ليس مجرد حزب، بل كيان وُلد من بين الناس، ويخوض انتخابات الشيوخ برؤية طموحة وبرنامج واقعي يعكس تطلعات المواطنين.

من جهته، قال النائب خالد شلبي، إن الحزب يمثل كيانًا تشاركيًا يعمل بعقلية تتجاوز المغالبة، موضحًا أن أكثر من 700 ألف قيادي تنظيمي بالحزب يعملون من أجل خدمة المواطنين.

ووجّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على وعيه المبكر بحجم التحديات التي تواجه الوطن، قائلًا من قلب الإسكندرية: "معاك يا ريس".

وفي كلمته خلال المؤتمر، أشاد السيد جمعة، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ ضمن القائمة الوطنية، بالتنظيم الحاشد للمؤتمر والدعم الكبير الذي يحظى به مرشحو الحزب، مؤكدًا أن الحزب يضع دائمًا المواطن في قلب أولوياته، وأن التنسيق بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية سيكون ركيزة أساسية في المرحلة القادمة.

كما أعرب محمد حمزة، مرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الجماهيري الكبير، مؤكدًا أن ما شهده المؤتمر من تفاعل شعبي يعكس ثقة المواطنين في مرشحي الحزب، وثقتهم في قدرته على تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم تحت قبة البرلمان.

وشدد وائل طارق اسماعيل مرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية، على أهمية مجلس الشيوخ كمنصة تشريعية لصياغة المستقبل ومواكبة تطلعات المواطن.

كما أكد المهندس عبدالله سعداوي، مرشح الحزب لمجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، أن خدمة المواطن ستظل الهدف الأساسي، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الانتخابي يمثل فرصة حقيقية لإعلاء صوت المواطنين داخل المؤسسات التشريعية.

من جهته، قال الدكتور عمر خميس الغنيمي، مرشح الحزب لعضوية مجلس الشيوخ ضمن المقاعد الفردية، إن حزب مستقبل وطن يسير بخطى ثابتة وواضحة نحو دعم الدولة المصرية واستكمال مشروع بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد مصطفى أبو زهرة، مرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ ضمن المقاعد الفردية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، مضيفًا: “أتعهد بأن أكون صوت المواطنين الحقيقي تحت قبة المجلس، وعلى قدر الثقة والمسؤولية التي أولاني إياها الحزب والجماهير العريضة التي أعتز بدعمها ومساندتها.”

شهد المؤتمر حضور نخبة من نجوم الرياضة المصرية، وآلاف المواطنين الذين رددوا الهتافات الحماسية واعربوا عن تاييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي مرددين هتافات "كلنا وراك يا ريس"، ولمرشحي حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.