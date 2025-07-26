محافظ البحر الأحمر: فخورون بأبنائنا الأوائل.. وتفوقهم يبعث الأمل في مستقبل مشرق

أعرب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن فخره واعتزازه بأبنائه من أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن ما حققوه من نتائج مشرفة يعكس ما بذلوه من جهد والتزام، ويبعث السعادة في نفوس كل الأسر بالمحافظة.

وقال المحافظ: "أبناؤنا المتفوقون هم أمل الغد وركيزة المستقبل.. نجاحهم يبعث فينا جميعًا الأمل، ويؤكد أن العزيمة والإصرار قادرة على تحقيق الإنجاز مهما كانت التحديات."

وأكد اللواء عمرو حنفي أن ما حققه الطلاب من تفوق يعكس أيضًا روح الالتزام والانضباط التي تسود المنظومة التعليمية بالمحافظة، والتي تحظى برعاية واهتمام دائمين من الدولة، مشددًا على أن دعم المتفوقين والموهوبين سيظل أولوية مستمرة في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن إعلان النتائج وما صاحبه من فرحة داخل الأسر، يُعد لحظة مميزة في كل بيت، تعكس أهمية التعليم كطريق أساسي لصناعة المستقبل، مؤكدًا أن ما حققه الأوائل يستحق التقدير، وأن المحافظة حريصة على مواصلة دعم المتفوقين وتشجيعهم.

وفي هذا الإطار، أوضح المحافظ أنه سيتم تنظيم حفل لتكريم أوائل الثانوية العامة بالمحافظة ، كما جرت العادة كل عام، وذلك في حضور القيادات التنفيذية والتعليمية وأسر الطلاب، تقديرًا لما حققوه من نجاح، وتشجيعًا لهم على الاستمرار في طريق التميز.

وفي سياق متصل، وجهت الأستاذة فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم، الشكر والتقدير إلى اللواء عمرو حنفى ، مؤكدة أن هذا النجاح يُهدى له تقديرًا لدعمه المتواصل للعملية التعليمية، وحرصه المستمر على توفير بيئة تعليمية مشجعة على التفوق والنجاح.

واختتم المحافظ كلمته قائلاً: "أشعر بفخر كبير بكل طالب رفع اسم البحر الأحمر بين المتفوقين.. نعد أبناءنا بأن نظل سندًا لهم، ونوفر كل ما يلزمهم لمواصلة التميز والتفوق في كل المراحل القادمة."