أخبار بني سويف: استلام 283 ألفًا و 334 طنًا من الأقماح المحلية.. والتجهيز لعقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها

محافظ بني سويف: استلام 283 ألفًا و 334 طنًا من الأقماح المحلية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،سير العمل في منظومة التوريد بالموقعين اللذين حددتهما وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمركزي ببا وسمسطا وهما (صومعة سدس وشونة العالمية على الطريق الصحراوي الغربي بسمسطا)،حيث تم اقتصار أعمال التوريد على هذين الموقعين و مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد،فيما تم غلق كل المواقع الأخرى بعد امتلاء السعات التخزينية بها وتجاوز المستهدف وتزامنا مع قرب الإعلان عن انتهاء الموسم .

التجهيز لعقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الذي عرضته أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2024 /2025، والمقرر انطلاقها غدًا السبت 26 يوليو بمادة اللغة العربية وتستمر حتى الخميس 31 يوليو الجاري.

وتابع المحافظ مع وكيل الوزارة نتائج الاجتماعات التي عقدتها مع موجهي عموم المواد الدراسية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان، للوقوف على مدى الجاهزية الفنية والإدارية للجان وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب للامتحانات.

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يوقع بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية

وقع رئيس جامعة بني سويف الأهلية الدكتور منصور حسن ، والرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي بروتوكول تعاون علمي وبحثي وتدريبي في مجالات الفضاء وتطبيقاتها .

شهد مراسم التوقيع الدكتورة رشا توفيق نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بني سويف والدكتور خالد يوسف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد مراد المدير الأكاديمي لبرنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة.