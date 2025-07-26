وحدة السكان بالتنمية المحلية تواصل دعمها لمحافظة بني سويف لتعزيز التنمية السكانية

تواصل وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية جهودها بالتعاون مع محافظة بني سويف، لدعم الملف السكاني وتمكين الشباب والمرأة، ونشر الوعي المجتمعي،وذلك في إطار توجه الدولة لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

الأنشطة والمبادرات:

واوضحت وزارة التنمية المحلية انه تم عمل لقاء تنسيقي مع محافظ بني سويف لبحث تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة في مجال الشمول المالي وتنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادي.

وتنفيذ مبادرة تدريب 5000 شاب وفتاة على ريادة الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك مصر، وإتاحة الخدمات البنكية مجانًا.

وشمل التدريب محاكاة عملية ولجان عمل ميدانية لتحديد الأولويات وتطوير المبادرات محليًا، في إطار مبادرة المحافظة "1000 قائد سكاني".

كما تم تنظيم برنامج تدريبي متخصص لـ 95 مشاركًا من منسقي الوحدات المحلية ومديريات الخدمات حول إعداد المبادرات السكانية وتحليل البيانات الميدانية.

واضافت التنمية المحلية،ان محافظ بني سويف كرم عددًا من الحاصلين على رسائل ماجستير تطبيقية مرتبطة بمنظومة العمل المحلي في إطار محور "الاستثمار في الثروة البشرية".

وشدد محافظ بني سويف على عمل رؤية واضحة لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية.

كما اكد نائب المحافظ ان القيادة السياسية تولي ملف السكان أولوية.. والتنسيق بين الجهات هو المفتاح.

واكدت فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة،ان بناء القدرات المحلية هو حجر الزاوية في مواجهة التحديات السكانية.