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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: استلام 283 ألف و 334 طن من الأقماح المحلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،سير العمل في منظومة التوريد بالموقعين اللذين حددتهما وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمركزي ببا وسمسطا  وهما (صومعة سدس وشونة العالمية على الطريق الصحراوي الغربي بسمسطا)،حيث تم اقتصار أعمال التوريد على هذين الموقعين و مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد،فيما تم غلق كل المواقع الأخرى  بعد امتلاء السعات التخزينية بها وتجاوز المستهدف وتزامنا مع قرب الإعلان عن انتهاء الموسم .
 


وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام والتخزين بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم "وصل إلى 283 ألف و334طن قمح، بزيادة زيادة  تقدر بـ 86 ألف طن بنسبة 144% من المستهدف هذا الموسم"والمحدد ب197 ألف طن"،  وبزيادة 113% عن الطاقة التخزينية المتاحة والتي تبلغ 250 ألف  طن موزعة على 22 موقعاً تخزينيا على  مستوى مراكز ومدن المحافظة ( 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين

من جانبه أوضح"عبد الرحمن"أن قرار الوزارة  بقصر أعمال التوريد على الموقعين المذكورين بعد توريد كميات أعلى من المستهدف قبل انتهاء الموسم وتحقيق المستهدف ،بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة " تدريجياُ" والمقررة يومياً من الأقماح المحلية هذا الموسم ونظرا لامتلاء السعات التخزينية بباقي المواقع ،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية ،ولتوفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن

بني سويف قمح الفشن

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