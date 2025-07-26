أخبار بني سويف | التجهيز لعقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. واستلام 283 ألف طن قمح

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها

التجهيز لعقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الذي عرضته أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2024/2025، والمقرر انطلاقها غدًا السبت 26 يوليو بمادة اللغة العربية وتستمر حتى الخميس 31 يوليو الجاري.

وتابع المحافظ مع وكيل الوزارة نتائج الاجتماعات التي عقدتها مع موجهي عموم المواد الدراسية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان، للوقوف على مدى الجاهزية الفنية والإدارية للجان وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب للامتحانات.

من جانبها أكدت وكيل الوزارة، خلال عرض التقرير، تقسيم المحافظة إلى قطاعين رئيسيين، حيث يضم قطاع "أ" إدارات بني سويف والفشن والواسطى ويؤدي الامتحانات فيه 11 ألفًا و834 طالبًا وطالبة أمام 63 لجنة، بينما يضم قطاع "ب" إدارات ببا واهناسيا وسمسطا وناصر ويشمل 13 ألفًا و695 طالبًا وطالبة داخل 63 لجنة، ليبلغ إجمالي الطلاب أكثر من 25 ألفًا و500 طالبًا وطالبة موزعين على 126 لجنة امتحانية.

محافظ بني سويف:استلام 283 ألف طن قمح محلي منذ بداية موسم التوريد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،سير العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظة وهي(صومعة سدس، شون قمن العروس الواسطى ، شونة بني سويف "2" ببني هارون ، وشونة العالمية على الطريق الصحراوي الغربي بسمسطا)،حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع و مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد،فيما تم غلق باقي المواقع لامتلاء السعات التخزينية بها

وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام والتخزين بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى صباح أمس الخميس "وصل إلى 283 ألف و95طن قمح، بزيادة زيادة تقدر بـ 86 ألف طن بنسبة 144% من المستهدف هذا الموسم"والمحدد ب197 ألف طن"، وبزيادة 113% عن الطاقة التخزينية المتاحة والتي تبلغ 250 ألف طن موزعة على 22 موقعاً تخزينيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة ( 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشو

استخراج جثة صغير من مياه النيل في الواسطى بـ بنى سويف

استخرج أهالى قرية أطواب بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، جثمان طفل صغير لقى مصرعه غرقا فى داخل مياه النيل، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى وفقاً للإجراءات القانونية.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع طفل صغير غرقا داخل مياه النيل بقرية أطواب بمركز الواسطى، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.