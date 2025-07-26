قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب خلافات الميراث .. مقتـ ل شخص علي يد شقيقه في المنوفية
بالأسماء..إصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقنا
ضغوط متزايدة على حكومة ستارمر للاعتراف بدولة فلسطين قبيل مؤتمر أممي مرتقب
تعليق غير متوقع من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي
إصابة 24 شخصاً بينهم أطفال في حادث انقلاب ميكروباص بقنا
فضيحة إبستين تعصف بواشنطن.. صمت الضحايا وتحوّلات عميقة | تقرير
قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025
سعاد صالح تواصل تصريحاتها المثيرة: اتهمت شقيقتي بالحسد..وأتمنى أن تسامحنى
مع بداية الشهر الهجري.. اعرف حكم التشاؤم من صفر وباقي الشهور
تصاعد الصراع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا يختبر نفوذ واشنطن وبكين في جنوب شرق آسيا
مصطفى إبراهيم: الزمالك سيكون قويا في الموسم الجديد لهذا السبب
ياسمين عز تنصح الشباب بعدم الزواج فى هذا الوقت وتحدد الموعد الصح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف | التجهيز لعقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية.. واستلام 283 ألف طن قمح

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها 

التجهيز لعقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الذي عرضته أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2024/2025، والمقرر انطلاقها غدًا السبت 26 يوليو بمادة اللغة العربية وتستمر حتى الخميس 31 يوليو الجاري.
وتابع المحافظ مع وكيل الوزارة نتائج الاجتماعات التي عقدتها مع موجهي عموم المواد الدراسية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان، للوقوف على مدى الجاهزية الفنية والإدارية للجان وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب للامتحانات.
من جانبها أكدت وكيل الوزارة، خلال عرض التقرير، تقسيم المحافظة إلى قطاعين رئيسيين، حيث يضم قطاع "أ" إدارات بني سويف والفشن والواسطى ويؤدي الامتحانات فيه 11 ألفًا و834 طالبًا وطالبة أمام 63 لجنة، بينما يضم قطاع "ب" إدارات ببا واهناسيا وسمسطا وناصر ويشمل 13 ألفًا و695 طالبًا وطالبة داخل 63 لجنة، ليبلغ إجمالي الطلاب أكثر من 25 ألفًا و500 طالبًا وطالبة موزعين على 126 لجنة امتحانية.

محافظ بني سويف:استلام 283 ألف طن قمح محلي منذ بداية موسم التوريد
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،سير العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظة وهي(صومعة سدس، شون قمن العروس الواسطى ، شونة بني سويف "2" ببني هارون ، وشونة العالمية على الطريق الصحراوي الغربي بسمسطا)،حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع و مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد،فيما تم غلق باقي المواقع لامتلاء السعات التخزينية بها

وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام والتخزين بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى صباح أمس الخميس "وصل إلى 283 ألف و95طن قمح، بزيادة زيادة تقدر بـ 86 ألف طن بنسبة 144% من المستهدف هذا الموسم"والمحدد ب197 ألف طن"، وبزيادة 113% عن الطاقة التخزينية المتاحة والتي تبلغ 250 ألف طن موزعة على 22 موقعاً تخزينيا على مستوى مراكز ومدن المحافظة ( 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشو

استخراج جثة صغير من مياه النيل في الواسطى بـ بنى سويف
استخرج أهالى قرية أطواب بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، جثمان طفل صغير لقى مصرعه غرقا فى داخل مياه النيل، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى وفقاً للإجراءات القانونية.


وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع طفل صغير غرقا داخل مياه النيل بقرية أطواب بمركز الواسطى، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

وفاة الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: حب الله لا يأتي إلا باستشعار النعم

هل يجوز للحامل الصلاة جالسة؟

هل يجوز للحامل الصلاة جالسة؟.. أمين الإفتاء يجيب

حكماء المسلمين

حكماء المسلمين يشيد بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

بالصور

طريقة عمل شوربة العدس المصرية

طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية
طريقة عمل شوربة العدس المصرية

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

حضور مكثف بحفل تامر حسني والشامي في ثاني ليالي مهرجان العلمين

حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تجعل حب المغامرة ينسيك التزاماتك

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد