استخراج جثة صغير من مياه النيل في الواسطى بـ بنى سويف

استخرج أهالى قرية أطواب بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، جثمان طفل صغير لقى مصرعه غرقا فى داخل مياه النيل، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى وفقاً للإجراءات القانونية.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع طفل صغير غرقا داخل مياه النيل بقرية أطواب بمركز الواسطى، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثة طفل صغير يدعى « أحمد محمود » عقب استخراجها من مياه النيل، بداخل مستشفى الواسطى المركزى ببنى سويف، وتم استدعاء الطبيب الشرعي للكشف عن أسباب الوفاة، وأسبابها، وتم إيداع الجثة بالمشرحة لحين الإنتهاء من تصاريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.