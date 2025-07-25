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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التجهيز لعقد امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم



ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الذي عرضته أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للعام الدراسي 2024/2025، والمقرر انطلاقها غدًا السبت 26 يوليو بمادة اللغة العربية وتستمر حتى الخميس 31 يوليو الجاري.
وتابع المحافظ مع وكيل الوزارة نتائج الاجتماعات التي عقدتها مع موجهي عموم المواد الدراسية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء اللجان، للوقوف على مدى الجاهزية الفنية والإدارية للجان وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الطلاب للامتحانات.
من جانبها أكدت وكيل الوزارة، خلال عرض التقرير، تقسيم المحافظة إلى قطاعين رئيسيين، حيث يضم قطاع "أ" إدارات بني سويف والفشن والواسطى ويؤدي الامتحانات فيه 11 ألفًا و834 طالبًا وطالبة أمام 63 لجنة، بينما يضم قطاع "ب" إدارات ببا واهناسيا وسمسطا وناصر ويشمل 13 ألفًا و695 طالبًا وطالبة داخل 63 لجنة، ليبلغ إجمالي الطلاب أكثر من 25 ألفًا و500 طالبًا وطالبة موزعين على 126 لجنة امتحانية.


كما تضمن التقرير الإشارة إلى التوجيهات اللازمة لضمان الانضباط داخل اللجان، ومنها: منع اصطحاب الهواتف المحمولة، وتوفير الإضاءة والتأمين الطبي، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، فضلًا عن التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية والصحية لتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.

بني سويف الفشن ببا

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