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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادا لعقده في 7 دول ..

لطلاب نظام ابناؤنا في الخارج.. ننشر خطوات خوض الامتحان الالكتروني التجريبي غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت منصة أبناؤنا في الخارج شرحا مفسرا للطلاب المصريين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج ،  للكشف عن كيفية خوض الامتحان الالكتروني التجريبي الذي تقرر عقده غدا في 7 دول

حيث أوضحت منصة أبناؤنا في الخارج أنه للوصول إلى الامتحان الالكتروني التجريبي لابد من اتباع الاتي :

  • دخول الاختبار لابد أن يكون عن طريق كمبيوتر أو لابتوب
  • لابد أن يكون الكمبيوتر متصلا بكاميرا
  • وصل السماعة وتأكد من أن سرعة الانترنت جيدة
  • دخول الامتحان لابد أن يكون عن طريق متصفح جوجل كروم

وقالت منصة أبناؤنا في الخارج أنه لبدء الاختبار لابد من اتباع الخطوات التالية :

  • افتح متصفح جوجل كروم
  • ادخل على رابط  exam.abroad.moe.gov.eg
  • اضغط على sign in with microsoft
  • اكتب اسم المستخدم واضغط next
  • اكتب كلمة السر ثم اضغط sign in ثم اضغط next
  • ادخل رقم تليفونك او ايميل بديل لك لمساعدتك في حالة نسيان كلمة السر
  • اضغط على set it up now ثم اضغط على finish ثم اضغط yes
  • اضغط على كلمة الاختبارات ثم اضغط share لعمل مشاركة للشاشة
  • تأكد من وضوح الصورة ، ولو صورتك ليست واضحة انتظر احد المشرفين لمساعدتك في الدخول على الاختبار بوضوح
  • ادخل على قائمة الاختبارات واختر الاختبار واضغط على بدء الاختبار

وأضافت منصة أبناؤنا في الخارج : سيظهر في صفحة الاختبار عدد الاسئلة واسم الاختبار ومدته والاسئلة التي تم الاجابة عليها ، وهناك عدة ألوان تكشف خريطة الاسئلة ، فاللون الازرق يرمز للسؤال الحالي ، واللون الاخضر يرمز للاسئلة المجاب عنها ، واللون الاصفر يرمز للاسئلة التي تم تأجيلها ، واللون الابيض للاسئلة الغير مجابة ، واللون الرمادي يرمز للاسئلة التي لم تعرض بعد.

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"التعليم" تعقد اختباراً إلكترونياً تجريبياً لطلاب الخارج في 7 دول.. غدا

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إعلان أرقام جلوس الطلاب الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج عبر هذا الرابط

وأوضحت منصة أبناؤنا في الخارج أنه في حالة الانتهاء من الاجابة على السؤال ، يكون على الطالب أن يضغط على ايقونة التالي ثم ايقونة موافقة للانتقال للسؤال التالي ، اما في حالة رغبة الطالب في تأجيل الاجابة على اي سؤال يمكنه الضغط على ايقونة تأجيل الاجابة ثم الضغط على ايقونة موافقة ، ويمكن الرجوع للاسئلة المؤجلة بالضغط على رقم السؤال

وشددت منصة أبناؤنا في الخارج على أنه بعد الانتهاء من الاجابة على الامتحان كله ، يكون على الطالب الضغط على انهاء الامتحان ثم الضغط على موافق.
 

وكانت قد أعلنت منصة أبناؤنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه تقرر عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب المصريين المغتربين الدارسين في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول ( لبنان - تونس - الأردن - فلسطين - السودان - المغرب)، وكذلك بدولة المملكة العربية السعودية بقنصلية (جدة/المدينة - نجران ).

وقالت منصة أبناؤنا في الخارج، أنه سيتم عقد هذا الاختبار الالكتروني التجريبي للطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج في الدول المذكورة، غداً الإثنين بدءً من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة .

ابناؤنا في الخارج الإمتحان الإلكتروني التجريبي الخارج Jobs Education

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لطلاب نظام ابناؤنا في الخارج.. ننشر خطوات خوض الامتحان الالكتروني التجريبي غدا

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