لطلاب نظام ابناؤنا في الخارج.. ننشر خطوات خوض الامتحان الالكتروني التجريبي غدا

استعدادا لعقده في 7 دول ..

أصدرت منصة أبناؤنا في الخارج شرحا مفسرا للطلاب المصريين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج ، للكشف عن كيفية خوض الامتحان الالكتروني التجريبي الذي تقرر عقده غدا في 7 دول

حيث أوضحت منصة أبناؤنا في الخارج أنه للوصول إلى الامتحان الالكتروني التجريبي لابد من اتباع الاتي :

دخول الاختبار لابد أن يكون عن طريق كمبيوتر أو لابتوب

لابد أن يكون الكمبيوتر متصلا بكاميرا

وصل السماعة وتأكد من أن سرعة الانترنت جيدة

دخول الامتحان لابد أن يكون عن طريق متصفح جوجل كروم

وقالت منصة أبناؤنا في الخارج أنه لبدء الاختبار لابد من اتباع الخطوات التالية :

افتح متصفح جوجل كروم

ادخل على رابط exam.abroad.moe.gov.eg

اضغط على sign in with microsoft

اكتب اسم المستخدم واضغط next

اكتب كلمة السر ثم اضغط sign in ثم اضغط next

ادخل رقم تليفونك او ايميل بديل لك لمساعدتك في حالة نسيان كلمة السر

اضغط على set it up now ثم اضغط على finish ثم اضغط yes

اضغط على كلمة الاختبارات ثم اضغط share لعمل مشاركة للشاشة

تأكد من وضوح الصورة ، ولو صورتك ليست واضحة انتظر احد المشرفين لمساعدتك في الدخول على الاختبار بوضوح

ادخل على قائمة الاختبارات واختر الاختبار واضغط على بدء الاختبار

وأضافت منصة أبناؤنا في الخارج : سيظهر في صفحة الاختبار عدد الاسئلة واسم الاختبار ومدته والاسئلة التي تم الاجابة عليها ، وهناك عدة ألوان تكشف خريطة الاسئلة ، فاللون الازرق يرمز للسؤال الحالي ، واللون الاخضر يرمز للاسئلة المجاب عنها ، واللون الاصفر يرمز للاسئلة التي تم تأجيلها ، واللون الابيض للاسئلة الغير مجابة ، واللون الرمادي يرمز للاسئلة التي لم تعرض بعد.

وأوضحت منصة أبناؤنا في الخارج أنه في حالة الانتهاء من الاجابة على السؤال ، يكون على الطالب أن يضغط على ايقونة التالي ثم ايقونة موافقة للانتقال للسؤال التالي ، اما في حالة رغبة الطالب في تأجيل الاجابة على اي سؤال يمكنه الضغط على ايقونة تأجيل الاجابة ثم الضغط على ايقونة موافقة ، ويمكن الرجوع للاسئلة المؤجلة بالضغط على رقم السؤال

وشددت منصة أبناؤنا في الخارج على أنه بعد الانتهاء من الاجابة على الامتحان كله ، يكون على الطالب الضغط على انهاء الامتحان ثم الضغط على موافق.



وكانت قد أعلنت منصة أبناؤنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه تقرر عقد اختبار إلكتروني تجريبي للطلاب المصريين المغتربين الدارسين في الخارج بالصف الثالث الإعدادي بدول ( لبنان - تونس - الأردن - فلسطين - السودان - المغرب)، وكذلك بدولة المملكة العربية السعودية بقنصلية (جدة/المدينة - نجران ).

وقالت منصة أبناؤنا في الخارج، أنه سيتم عقد هذا الاختبار الالكتروني التجريبي للطلاب المصريين المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج في الدول المذكورة، غداً الإثنين بدءً من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة .