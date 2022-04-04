التضامن بالنواب: قانون حقوق المسنين يكفل لهم تأمين صحي ومعاش

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تهتم بضمان حقوق المسنين اقتصادياً وصحياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، بالإضافة إلى توفير لهم معاش مناسب حتي يستطيع أن يكفل لهم حياة كريمة.

وأضاف أحمد فتحي في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أن الدولة المصرية ضمنت هذه الحقوق من خلال قانون حقوق المسنين، والذي يكفل للمسنين تأمين صحي ومعاش، بالإضافة إلى باقي الخدمات المتوفرة.

ونوه وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن هناك فرق بين المُسن، والمُسن الأولى بالرعاية، حيث أن المُسن هو من يبدأ عمره من 65 عاماً، منوهاً أن الدولة اهتمت بالمُسن الأولى بالرعاية، من خلال توفير له معاش شهرياً من وزارة التضامن.

وتابع أحمد فتحي أن الدولة المصرية عملت على تنفيذ كافة مطالب المسنين، وحل كافة المشاكل التي يواجهوها، سواء فيه الخدمات، أو في توفير رفيق للمُسن، أو فيه المعاش، أو التأمين الصحي، أو فيه غيرهم من الخدمات.