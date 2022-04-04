عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن بالنواب: قانون حقوق المسنين يكفل لهم تأمين صحي ومعاش

مسنين
مسنين

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تهتم بضمان حقوق المسنين اقتصادياً وصحياً، وثقافياً، واجتماعياً، وترفيهياً، بالإضافة إلى توفير لهم معاش مناسب حتي يستطيع أن يكفل لهم حياة كريمة.
وأضاف أحمد فتحي في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المُذاع على فضائية "الأولى"، أن الدولة المصرية ضمنت هذه الحقوق من خلال قانون حقوق المسنين، والذي يكفل للمسنين تأمين صحي ومعاش، بالإضافة إلى باقي الخدمات المتوفرة.   
ونوه وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن هناك فرق بين المُسن، والمُسن الأولى بالرعاية، حيث أن المُسن هو من يبدأ عمره من 65 عاماً، منوهاً أن الدولة اهتمت بالمُسن الأولى بالرعاية، من خلال توفير له معاش شهرياً من وزارة التضامن.
وتابع أحمد فتحي أن الدولة المصرية عملت على تنفيذ كافة مطالب المسنين، وحل كافة المشاكل التي يواجهوها، سواء فيه الخدمات، أو في توفير رفيق للمُسن، أو فيه المعاش، أو التأمين الصحي، أو فيه غيرهم من الخدمات.    

التضامن قانون حقوق المسنين النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب برنامج التاسعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

موضوعات متعلقة

دعاء الرزق وتيسير الأمور في الصباح.. احرص على ترديده

صلاة العصر كم ركعة للفرض مع السنة؟.. تجعل الملائكة تشهد لك..ودعاؤها مستجاب

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

دعاء صلاة الضحى للرزق والغني .. يزيد المال ويفك الكرب

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. هذه الأمور تحدث لك خلال الأسبوع

سعفان: خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%   سنويا .. ليبيا ستحتاج مليون عامل مصري في المرحلة الأولى من الإعمار

أدعية قرآنية مكتوبة مستجابة .. لانشراح الصدر وراحة البال

في عيد ميلاد شيخ الأزهر.. الإمام المُجدِّد أحمد الطيب ينشر السلام ويحارب التطرف.. وأقواله وأفعاله إرث فكري وروحي نفتخر به

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: مصر خسرت 11 مليون دولار بالفشل في التأهل للمونديال

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

منة عرفة تكشف سر طلاقها من محمود المهدي ومحاولة انتحارها.. وحقيقة زواجها من علي ربيع

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح؟.. الإفتاء: بشرط واحد

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

رقص أم إستعراض رمضاني.. هل تعمدت ميريام فارس إثارة غرائز الصائمين لإحتلال الترند؟

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ