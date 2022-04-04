ميدو يحذر الأهلي قبل ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حذر أحمد حسام ميدو، الأهلي من مواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في ظل قوة المنافسين المحتملين له بعد تأهله إلى هذا الدور عقب فوزه على الهلال السوداني بهدف دون رد.

قال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة المحور: "الأهلي ينتظر مواجهة قوية في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، الرجاء تطور كثيرا والترجي يمتلك مدربا مميزا مثل راضي الجعايدي".

وأضاف: "الوداد فريق قوي للغاية، ولكن الأهلي يعرف جيدا التعامل مع فرق شمال أفريقيا ولكن لابد من الحذر المباراة في ربع النهائي لن تكون سهلة".

واختتم حديثه قائلا: "الأهلي أفضل كثيرا من الهلال، ودائما كفة الأهلي مرجحة بسبب جاهزية الفريق بدنيا رغم ضغط المباريات، وهذا يحسب لمدرب الأحمال مع موسيماني"