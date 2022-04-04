رئيس أوكرانيا: التفاوض مع روسيا أصبح صعبًا بعد مجزرة بوتشا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأثنين، إن التفاوض مع روسيا أصبح صعبًا بالنظر إلى "الجرائم" التي فعتلها داخل أوكرانيا.

وأثارت صور عشرات الجثث في مقابر جماعية أو في الشوارع بمحيط العاصمة كييف نهاية الأسبوع الماضي، صدمة للدول الغربية.

واتّهم زيلينسكي روسيا بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، غداة اكتشاف عدد كبير من الجثث في بوتشا.

ولا يزال عدد القتلى الإجمالي في بوتشا غير مؤكد. وعُثِر على جثث 410 مدنيّين في أراضي بمنطقة كييف استعادتها القوات الأوكرانية في الآونة الأخيرة من القوات الروسية، وفق ما أعلنت النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا الأحد.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن التكتل "يدين بأشد العبارات الفظائع التي أفيد أن القوات المسلحة الروسية ارتكبتها في عدة مدن أوكرانية محتلة باتت الآن محررة".

واعتبر بوريل أن السلطات الروسية مسؤولة عن هذه الأعمال التي وقعت أثناء سيطرتها الفعلية على هذه المناطق، مضيفاً: "لقد باتت روسيا الآن تخضع لقانون الاحتلال الدولي".