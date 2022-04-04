أمر لا يطاق.. اليابان تندد بـالفظائع الروسية في بوتشا الأوكرانية

نددت اليابان، اليوم الإثنين، بـ"الفظائع" في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقد أعرب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، عن إدانته الشديدة لروسيا بسبب تقارير عن قيام قواتها بقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية، إحدى ضواحي كييف.

وقال كيشيدا في بيان نُشر على حسابه على تويتر: "لقد صدمت بشدة من حقيقة أنه تم ارتكاب فظائع مروعة في ضواحي كييف ضد المدنيين".

وعن الصور المروعة التي نشرت بعد أن غادرت القوات الروسية البلدة، أكد كيشيدا أن: "قتل المدنيين الأبرياء ينتهك القانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "إنه أمر لا يطاق على الإطلاق واليابان تدينه بأشد العبارات". يجب أن تخضع روسيا للمساءلة الصارمة عن تلك الأعمال.

وكرر كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، نفس الإدانة في مؤتمر صحفي اليوم، داعيا روسيا إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع.

وقال ماتسونو "يبدو أنه تم ارتكاب جريمة حرب"، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية أحالت الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتابع ماتسونو: "لقد تم الكشف عن ارتكاب أعمال مروعة ضد المدنيين، واحد تلو الآخر"، معربا عن أمله أن تجري ادعاء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا شاملا".

وأعلنت السلطات الأوكرانية، أمس الأحد، أنها تحقق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها روسيا بعد العثور على مئات الجثث، بعضها طعن بالرصاص من مسافة قريبة.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القادة الروس بارتكاب عمليات "تعذيب" و"قتل"، بعد اكتشاف مقابر جماعية في بوتشا بمنطقة كييف والعثور على مئات الجثث العائدة لمدنيين.

ونفت موسكو قتل مدنيين. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن صور الجثث في شوارع المدينة هي "إنتاج جديد لنظام كييف من أجل وسائل الإعلام الغربية".

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن صور قتلى المدنيين في بوتشا الأوكرانية كانت "بأوامر" من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم لموسكو.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد: "من هم سادة الاستفزاز؟ بالطبع الولايات المتحدة والناتو".

واضافت زاخاروفا أن الغضب الغربي الفوري على صور المدنيين القتلى يشير إلى أن القصة جزء من خطة لتشويه سمعة روسيا.

ودعت موسكو إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، للبحث في الاتهامات حول ارتكاب القوات الروسية فظائع ضد مدنيين أوكرانيين في مدينة بوتشا الواقعة خارج كييف.