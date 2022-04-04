مجدي شاكر: المصري القديم كان يحصل على الغذاء الصحي..فيديو

قال دكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الأثار، إن وجبات "الملوحة والفسيخ"،هي وجبات مصري كان يتم تناولها منذ عصر الفراعنة، مؤكدا أن الفيضان كان يأتي حاملا معه كميات كبيرة من الأسماك.

وأضاف مجدي شاكر، خلال لقاء له عبر فضائية "الحدث اليوم"، ان الغذاء الذي كان يحصل عليه المصري القديم كام صحي، مشيرا إلى ان المجتمع في ذلك الوقت كان يتميز بالتألف والرحمة.

وتابع مجدي شاكر، ان المصريين القدماء، كانوا يتميزون بالمثالية في الجسد، والحصول على طعام صحي يساعدهم على ذلك.

وأشار كبير الأثريين بوزارة الأثار إلى ان الكاتب تلمصري القديم كان يتميز بالحكمة،في سرد تفاصيل الأحداث.

