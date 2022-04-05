أهم النصائح لقائدي السيارات أثناء الصيام

تتعدد النصائح الفنية الخاصة بعالم السيارت، سواء كانت ميكانيكية تتعلق بحالة المحرك أو منظومة التبريد و الاجزاء الداخلية الخاصة بالسيارة، أو تكون تلك النصائح خاصة بطريقة القيادة.

ومع دخول شهر رمضان المبارك هناك العديد من النصائح الفنية التي يجب أن يتبعها قائد السيارة عند فترات الصيام، وذلك لتجنب الكثير من المشكلات، وقضاء وقت ممتع اثناء القيادة بعيدًا عن الاعطال المرهقة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لقائدي السيارات اثناء الصيام.

1 – يجب ان يقوم قائد السيارة بمتابعة الحالة العامة للمحرك، مع قياس نسبة الزيت والتاكد من درجة اللون واللزوجة، ومراجعة اخر موعد للصيانة، حتى نتجنب اعطال المحرك.

2 – من الافضل ان نقوم بعد فترة الافطار بمتابعة الحالة العامة لاطارات السيارة، وتزويدها في حالة نقص الهواء بداخلها، حتى نتمتع بقيادة مثالية ومتوازنة.

3 – من الضروري أيضا أن نتابع دورة التبريد عند طريق متابعة قربة المياه والمنسوب المحدد بداخلها، مع فحص الردياتير، ومراجعة موعد غسيل دورة التبريد، لتفادي مشكلات ارتفاع درجة حرارة المحرك والتي تكون مرهقة للغاية اثناء فترة الصيام.

4 – يجب أن يقوم قائد المركبة بالتوقف عن القيادة اذا شعر بحالة من الاجهاد، واختيار نقطة امنة على الطريق للاصطفاف، ثم مواصلة الرحلة من جديد بعد ان يستعد طاقته اللازمة.

5 – من الافضل أن نختار توقيت مناسب للقيادة والابتعاد عن ساعات الزروة والاماكن المزدحمة، للتمتع بقيادة هادئة وخالية من عناصر التشتيت.