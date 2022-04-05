محاكمة المتهم بقتل سائق توك توك عقب خروجه من الصلاة

تنظر محكمة جنايات المنصورة، محاكمة المتهم بقتل سائق توك توك أثناء خروجة من أداء صلاة العصر بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين محافظة الدقهلية.



تعود تفاصيل الواقعةً حينما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مأمور مركز شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول شاب يدعى أحمد كامل العجمي قدوس،مصابا بطلقات خرطوش منتشرة في الجسم وتوفي عقب وصوله إلى استقبال المستشفى، وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي واستدعاء مصلحة الطب الشرعي لعمل تقرير الصفة التشريحية للمتوفي.



انتقل ضباط وحدة مباحث شربين إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء خروج المجني عليه أحمد كامل العجمي قدوس، من المسجد أطلق تجاهه 3 أشخاص النار مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وذلك على أثر خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهمين، وجار ضبطهم بعد أن تمكنوا من الفرار من المكان مستخدمين دراجات نارية.



وقالت والدة القتيل أنه طلب منها كوب شاي قبل التوجه لصلاة العصر، وتوجه للصلاة فى المسجد وفوجئت بخبر وفاته بطلق نارى على يد القاتل ولم تره مرة آخري، حيث كان حفل زفافه بعد 20 يوماً ولكنه ترك الدنيا ليزف فى السماء، ودخلت فى نوبة بكاء قائلة:- "خد شفطتين شاي ومشي عشان يلحق العصر ولقيت الخبر جايلي فى ثانية، قلبي قايد نار عليه ربنا يرحمه".



وقالت شقيقته أنها آخر مرة شاهدته يوم السبت وقابلها فى الشارع، وطلبت منه توصيلهم للكوبرى والمشي معها وشقيقتها قليلاً ولكن طلب منهم السير بمفردهم لكي يلحق صلاة المغرب وقتها، ولم تراه بعدها وعلمت الخبر من الأسرة بالتليفون، قائلةً:- "منه لله محمد أشرف اللى حرق قلوبنا على ابننا ربنا يحرق قلب أهله عليه بالقصاص، غدر بيه وهو نازل من على سلم المسجد ربنا ينتقم منه ويسمعنا خبر الإعدام، ومتأكدين ان حق أحمد راجع إن شاء الله".