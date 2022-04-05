الكهرباء: تخصيص 7650 كم من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.. ونواب: استكمالا للطفرة التي شهدها القطاع العام الماضي.. يدعم جهود الدولة في التحول لبيئة نظيفة

برلماني: تخصيص الاراضي لمشروعات الطاقة المتجددة استكمالا للطفرة التي شهدها القطاع

طاقة النواب: الاهتمام بالطاقة المتجددة يدعم جهود الدولة في التحول لبيئة نظيفة

احمد حجازي: ثروات مصر من طاقة الرياح والشمس تؤهلها لتكون أكبر منتجي الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، "كيرت لاما شاريف" سفير كازخستان بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وكذلك زيادة فرص الاستثمار على أرض مصر.

وأشاد الدكتور شاكر فى بداية اللقاء، بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وكازخستان في العديد من جوانب التعاون المختلفة.

واستعرض الدكتور شاكر، عرضاً تقديمياً يتضمن الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكداً على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأشار شاكر، إلي الخطوات الناجحة الذى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.

وأوضح شاكر، أن القطاع نجح فى إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر القدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وفي هذا السياق أكد نواب البرلمان على أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية الواعية، حققت إنجازات تاريخية في مجالات الاقتصاد والأمن والصحة والبناء والتعمير والتعدين وايضا مجال الطاقة المتجددة ، مؤكدين على أن هذا القطاع يخدم رؤية الدولة ويدعم جهودها نحول التحول لبيئة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون.

وقال النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت خلال العام الماضي بإنجاز عدد من المشروعات، وتحقيق إنتاجية مرتفعة من الطاقة النظيفة والمتجددة ، منوها الى أنه تم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة نفذت محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميغاواط في منطقة خليج السويس، بالاضافة الى تنفيذ محطة خلايا شمسية بقدرة 50 ميغاواط في منطقة الزعفرانة.

ونوه القطامي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية الواعية، حققت إنجازات تاريخية في الاقتصاد والأمن والصحة والبناء والتعمير والتعدين وايضا مجال الطاقة المتجددة ، منوها باهمية هذا القطاع وما تعطيه الدولة من أولوية كبيرة له لما له من اهمية كبيرة في دعم فكرة الحصول على بيئة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون.

ولفت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن تخصيص وزارة الكهرباء 7650 كم من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، يأتي استكمالًا للطفرة الهائلة التي شهدها القطاع خلال عام 2021 .

من جانبه قال النائب عيد حماد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الطاقة المتجددة في الدولة المصرية تلعب دور كببير في دعم جهود الدولة في التحول الى بيئة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون.

واضاف حماد في تصريحاته لـ صدى البلد" تخصيص 7650 كم من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف يسهم بشكل كبير في تحقيق وفر بفاتورة استيراد الوقود من الخارج، منوها الى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مما ضمن تحقيق انجازات هائلة به

واستطرد عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان الى ان الدولة المصرية نجحت في رفع نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة ب توليد الكهرباء إلى 20% بنهاية العام الماضي ، منوها ان السعي حاليا نحو العمل على تحقيق نسبة الـ42% بحلول عام 2030.

وقال النائي أحمد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة إن الدولة لم تدخر جهدا في إتباع الاتجاه العالمي نحو إحلال الطاقة الشمسية محل الوقود المتعارف عليه وذلك تمهيدا للاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء والذي يمتلك العديد من المزايا.

وثمن حجازي في تصريحاته لـ"صدى البلد" الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، منوها ان هذه الامور تأتي من منطلق اهتمام القيادة السياسية بها أملا في دعم ملف التحسين البيئي وتقليل انبعاثات الكربون المختلفة.

واستطرد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن استغلال الأراضي غير المستغلة والمستخدمة، في انشاء مشروعات الطاقة المتجددة، يأتي ترسيخا لدعائم الجمهورية الجديدة في الرؤى الفريدة التي ترمي الى تحقيق التنمية والتقدم في كافة القطاعات .

ولفت الناب أحمد حجازي ان تخصيص 7650 كم من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، يأتي في اطار ما تمتلكه الدولة المصرية من ثروات هائلة من مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس الأمر الذي يؤهلها لتكون أكبر منتجي الطاقة المتجددة.