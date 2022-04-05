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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم 3.5 مليون مواطن بـ لقاح كورونا في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا ، وتنفيذاً لتوجيها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قامت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بجهود مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين على مركز اللقاح بديوان المديرية، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، والمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، والمواطنين بدور المناسبات بالقري والنجوع، بالإضافة إلي إنتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بجميع القري والنجوع والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، هذا بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة، للراغبين في استخراجها، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم.

 

وأشار "مسعود" الي أن الفرق الطبية بالمحافظة قامت حتي الآن بتطعيم ٣ مليون و ٥٥٤ ألف و ٤١٦ مواطن بالمحافظة جرعة أولي بنسبة تغطية بلغت ٨٣%، هذا بجانب تطعيم أكثر من ٢ مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية ٦٧%، وتطعيم ٢٢٦٤٤٩ مواطن بالجرعة الثالثة التنشيطية، وأكثر من ٢٧٨٠١٧ ألف طالب من عمر ١٢ حتي ١٨ عام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

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وناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، كإرتداء الكمامات وغسيل الأيدي، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وسرعة التوجه لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءاً في الفترة الصباحية، ومن الساعة السابعة مساءا حتى الساعة التاسعة مساءا في الفترة المسائية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

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