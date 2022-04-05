زيلينسكي: الروس ارتكبوا جميع الجرائم في حق الأوكرانيين .. فيديو

قال فولودمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني، إن أمس عدت من بوتشا منذ أن تحررت من وطئه الجنود الروس وعدت إلى كييف ، مؤكدا أن الروس ارتكبوا جميع الجرائم في حق الأوكرانيين .

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال كلمته في مجلس الأمن لمتابعة تطورات الأزمة الأوكرانية ، أن الدبابات الروسية تمطر علي الأوكرانيين النيران وهذا لا يختلف كثيرا عن ما تقوم به قوات داعش، وأحد الأعضاء الرئيسين في مجلس الأمن هو من يقوم بعمل هذه العمليات البشعة في أوكرانيا .

وأوضح فولودمير زيلينسكي ، أن الروسين يطلقون النار علي المدنيين في أوكرانيا بهدف القتل ، لافتا ألى أن الاعتداء الروسي أدى إلي حدوث مجاعات في كثير من البلدان .