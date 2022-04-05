لعشاق السمك في رمضان.. طريقة تحضير صينية البوري المشوي

طريقة عمل سمك البوري المشوي، وصفة شهية وخفيفة من وصفات المأكولات البحرية التي يعشقها الكثيرون ويتم تحضيرها وتقديمها في مناسبات عدة منها شهر رمضان.





قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير السمك البورى.





المقادير..





4 سمك بوري رفيع

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة بهار سمك

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كزبرة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

10 فص ثوم مهروس

2 حبة متوسطة بصل مفروم خشن

3 حبة متوسطة طماطم مفرومة

2 كوب كرفس أخضر

2 كوب كزبرة مفرومة خشن

¼ كوب زيت ذرة أو زيت زيتون





طريقة التحضير..





• احضري صينية فرن مناسبة الحجم لحجم حبات البوري ثم بطنيها بقطعة من ورق الألمنيوم

• وزعي زيت الزيتون في الصينية

• في صينية واسعة جانبا، ضعي سمك البوري ووزعي عليه عصير الليمون وادعكيه من الخارج والداخل

• في طبق صغير، ضعي الكمون وبهار السمك والكركم والكزبرة والبابريكا والملح والفلفل الاسود وقلبي المواد الى ان تختلط جيدا

• في طبق عميق، ضعي الثوم والبصل والطماطم والكرفس والكزبرة وقلبي المواد لتختلط ثم اضيفي القليل من عصير الليمون

• وزعي خليط الخضروات في تجويف السمك مع الضغط بقوة كي تمتلئ حبات السمك بالخليط الخضروات

• في صينية واسعة ضعي كمية وفيرة من الدقيق

• امسكي بكل سمكة على حدا وضعيها في الدقيق مع الضغط عليها بخفة من جميع الجهات إلى أن تتغطى بالدقيق تماما

• ضعي السمكة في صينية الفرن المبطنة بالألمنيوم والمغطاة الزيت

• كرري الخطوات مع بقية السمك ثم ضعيها متراصة في الصينية

• ضعي السمك في الفرن لمدة 40-60 دقيقة إلى أن يصبح لونه ذهبيا ومقرمشا

• قدمي سمك البوري المشوي مباشرة.