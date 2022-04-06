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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عم أشرف بائع فول مدمس بالأقصر: "أول يوم رمضان بيكون صعب جدا".. شاهد

فول مدمس
فول مدمس

يعتبر " الفول المدمس " الوجبة الأساسية في سحور رمضان في جميع أنحاء الجمهورية ، وفى الأقصر شانها كشأن باقي المحافظات "الفول المدمس" أهم وجبة على المائدة.


والتقى "صدى البلد "بأحد بائعي الفول المدمس بالأقصر، يقول "أشرف عبد الرحيم " إن عمله الأساسي هو بيع الفول المدمس وفى شهر رمضان يكون الإقبال عليه شديد عن أي وقت آخر.

وأضاف "أشرف": أول يوم في رمضان بيكون أصعب يوم لأن الطلب على الفول يكون كثير"، قائلا: "سحور أول ليلة ده مهم عند الناس كلها، ممكن يطنشوا أيام تانية في رمضان بس فى الليلة دى ميقدروش يعدوها من غير فول مدمس".

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وعن طريقة تجهيز الفول، أوضح أشرف: “يبدأ التجهيز في الصباح بنقع الفول فى الماء حتى صلاة الظهر، ثم يتم تجهيز القدرة التى يتم وضع الفول فيها وتستطيع أن تأخذ 35 كيلو من الفول ثم يتم إضافة طماطم وجزر وعدس أصفر ثم يترك على النار حتى يستوى ويقدم للجهمور”.

وقال "خالد حسن" أحد مواطني الأقصر، إن الفول المدمس أهم طبق فى سفرة سحور رمضان، يوميا أقوم بشرائه ويتم تجهيزه بكذا طريقة مثلا بفول بالطحينة فول بالزيت الحار وفول بالبيض المسلوق وفول بطماطم.

 

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الأقصر شهر رمضان سحور رمضان فول بالزيت الحار فول بالزيت بيع الفول المدمس أول يوم فى رمضان الفول المدمس بائعي الفول المدمس

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