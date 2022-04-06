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رئيس التحرير
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برلمان

النائب فريدي البياضي يتقدم بسؤال للحكومة بشأن تجريف بركة الملك فاروق بدهشور

النائب فريدى البياضى
النائب فريدى البياضى

تقدّم اليوم النائب د/فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال رسمي من خلال المجلس موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، بشأن: تجريف "بركة الملك فاروق" بدهشور. 

 

وقال النائب فريدي البياضي في سؤاله، وصلت لنا عدة شكاوي من سكان منطقة دهشور مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، مرفقة بصور تدعم هذه الشكاوي. حيث توجد بركة مائية كبيرة بمدينة دهشور علي مساحة تقدر بـ 200 فدان، بجوار أحد استراحات الملك فاروق، والتي كانت مكان مميز بتواجد الطيور والبط مما يمثل فرصة رائعة لهواة الصيد والتنزه بالتواجد في ذلك الموقع في معظم شهور العام. 

 

وأضاف النائب: بدلًا من أن تهتم الحكومة ممثلة في وزارة السياحة، ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة بهذا الموقع، وتساهم في تطويره وإعداده ليكون متنزه جاذب للسياحة كما يستمتع به أهالي المنطقة حاليًا في الأعياد والإجازات، نفاجأ بوجود معدات لتجريف الأرض الزراعية المحيطة بهذه البركة، ويتخوف البعض من محاولات تنقيب غير مشروع عن الاثار في هذه المنطقة نظرًا لكونها قريبة للغاية من هرم دهشور مما يثير هذا التخوف.

 

وتابع: على ضوء ذلك فإننا نتوجه بالسؤال التالي: من هي الجهة المسؤولة عن الحفاظ علي هذا الموقع الطبيعي المميز؟ ولماذا لا يحدث اهتمام كاف به لتطويره والاستفادة منه كمورد جيد للسياحة الداخلية والخارجية؟ وهل هناك قرار بتجريف الأرض الزراعية المحيطة بهذه البركة ؟ أم أن ذلك يتم دون سند قانوني ؟ .. وعلى ذلك نرجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على إحالة هذا السؤال إلى الوزراء المعنيين للرد عليه كتابةً.

سؤال رسمي رئيس مجلس الوزراء بركة الملك فاروق دهشور الملك فاروق

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