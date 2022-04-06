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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داود: النسخة الامريكي من سوتس ليست مرجعي الاساسي للشخصية| خاص

احمد داود
احمد داود

كشف احمد داود عن تحضيراته لشخصيته في مسلسل سوتس بالعربي الذي يعرض في موسم رمضان الحالي، وهل شاهد النسخة الاصلية من العمل قبل التحضير.

وقال داود في تصريحات ل"صدى البلد":بداية تحدثت مع طارق الجنايني عن العمل وعندما بدأت قراءته فضلت في البداية العمل على شخصية بشكل منفصل كأي عمل فلم أكن شاهدت العمل الأصلي ولم ارغب في أن يكون هو المرجع الٱساسي لي وكان هناك نقاش حول مشاهدة العمل من عدمه مع المنتج طارق الجنايني حتى قررننا ٱن ٱشاهد بضع حلقات فقط لكي يكون لدى معلومات كافية عن الFormat ولكن مايك روس المصري خاص بي".


وكان قد رد الفنان أحمد داود على الجدل الكبير الذي حدث بعد طرح بوسترات مسلسل سوتس بالعربي، ومقارنه الجمهور بين النسخة العربي والأمريكي.


وقال داود في تصريحات ل"صدى البلد"":توقعنا المقارنة مع العمل الأصلي المقتبس منه المسلسل ولكن في النهاية نحن نقدم عملا مصريا عربيا وإذا شاهده متابع لمسلسل Suits الأصلي سيعلم أنه مختلف في كثير من الأشياء لتناسب الجمهور المستهدف وطبيعة المحاماة والقضايا في مصر والدول العربية ومن سيشاهده لأول مرة سيجد شكلا جديدا من الدراما ٱتمنى ينال إعجابهم.

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مسلسل سوتس" الذي بدأ تصويره في يناير الماضي، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.

تدور أحداث مسلسل " Suits" حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال

 

ريم مصطفي احمد داود صبا مبارك موسم رمضان الفنان احمد داود حسام ميدو

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