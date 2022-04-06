تفاصيل مشاركة أحمد حسام ميدو في سوتس بالعربي.. اشترى الدوري أونلاين

ظهر أحمد حسام ميدو في الحلقة الرابعة من مسلسل سوتس بالعربي، الذي يشهد مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف على مدار حلقاته.

واشترك أحمد حسام ميدو بشخصيته الحقيقة، فيما يسعى قدري الذي يلعب دوره محمد شاهين في استقطابه ليكون عميلا في شركة المسيري للمحاماة.

وتحدث أحمد داود "آدم منصور" عن أحمد حسام ميدو وشركته التي تمكنت مؤخرا من شراء حقوق الدوري أونلاين، وسيشارك في العديد من البيزنس الخاص بالميديا مستقبلا لذا فهو عميل مهم لمكتبهم.

وتمكن آدم منصور من إقناع أحمد حسام ميدو بالتوقيع مع شركة المسيري ما رفع من أسهم المحامي المتدرب لدى الشركة، واكتسب ثقة قدري وفريدة "صبا مبارك" مالكة المكتب، وفخر مديره المباشر زين ثابت "آسر ياسين".

نشر الفنان أحمد داود على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له تجمعه بلاعب مصر والزمالك السابق كابتن أحمد حسام ميدو والفنان محمد شاهين، وذلك من كواليس الحلقة الرابعة من مسلسله سوتس بالعربي والذي ينافس به في دراما رمضان.

وعلق داود على الصورة " آدم منصور في المحاماة.. هداف زي ميدو" وتابع مع كابتن أحمد حسام ميدو ومحمد شاهين من تصوير #سوتس_بالعربي".

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.