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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم إصابة الركبة .. طاهر بين بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري

طاهر محمد
طاهر محمد

تعرض طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي للإصابة أنثاء عمليات الاحماء وذلك قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء والتي تقام على استاد السلام في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأثناء عمليات الإحماء، اشتكى طاهر محمد من كدمة خفيفة في الركبة وخرج مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق.

وقام الدكتور أحمد أبو عبلة بربط ركبة اللاعب وتأكد من سلامته قبل أن يعود مرة أخرى لإجراء عملية الإحماء مع زملائه قبل انطلاق مباراة الاتحاد.

ويتواجد طاهر محمد طاهر على مقاعد بدلاء الأهلي ضد الاتحاد السكندري في المباراة التي تجمعهما الآن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد ولم يتلقى أي هزيمة.

في المقابل، يقع الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و4 هزائم و5 تعادلات.

طاهر محمد طاهر للنادي الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري الممتاز استاد السلام

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