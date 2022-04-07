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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس وغرامة نصف مليون.. احذر إفشاء سرية البيانات الشخصية دون علم صاحبها

البيانات الشخصية
البيانات الشخصية

يستهدف قانون حماية البيانات الشخصية، وضع آليات كفيلة بالتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين ومكافحة انتهاك خصوصيتهم الإلكترونية، إلى جانب تطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم.

ووضع القانون ضوابط وآليات محددة لجمع البيانات الشخصية وطرق الإفصاح عنها، وعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بعقوبات صارمة.

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كيف نظمت الدولة عملية حماية البيانات الشخصية.. القانون يجيب

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برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية

وطبقا للقانون، لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا.

ويكون للشخص المعنى بالبيانات الحقوق الآتية:

1- العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.

2- العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.

3- تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

4-الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات.

 

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

 

 

 

قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية جمع البيانات الشخصية حبس غرامة

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