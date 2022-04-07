رئيس الحكومة اللبنانية: الانتخابات النيابية ستكون ترجمة عملية لتوجهات المواطنين

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الانتخابات النيابية المقبلة تكتسب أهمية بالغة وتتعلق عليها امال كثيرة ، معتبرا أنها ستكون الترجمة العملية الأولى لتوجهات المواطنين الذين انتفضوا في الساحات وخصوصا جيل الشباب.



وشدد "ميقاتي"، خلال استقباله المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، على أن هناك توجها في البلد منذ تشكيل الحكومة يتعمد التشكيك بكل شيء ويتبع نهج السلبية المطلقة في التعامل مع أي أمر، بما يوحي وكأن المطلوب منع البلد من النهوض مجددا وابقاؤه في مرحلة الاستنزاف وعدم انتقاله إلى دائرة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي.



وجدد ميقاتي دعوة الجميع للتلاقي والابتعاد عن الخطاب المتشنج خصوصا في هذا الظرف الذي تمر به البلاد لإعطاء فرصة للبنان الانتعاش والتعافي.



وكان رئيس الحكومة اللبنانية، استقبل المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير خليل كرم والوفد المرافق له في زيارة بروتوكولية بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

من جانبه، قال السفير خليل كرم عقب اللقاء إن رئيس الحكومة أكد أن هناك دراسة مع البنك الدولي بشان إعادة أموال المودعين.

